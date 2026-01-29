‘Canh bạc’ khó lường ở làng hoa Đắk Lắk vừa bị bão lũ quật tả tơi

TPO - Sau bão lũ quật tả tơi, những vườn hoa Tết ở phường Bình Kiến (Đắk Lắk) vẫn lặng lẽ hồi sinh trong tay nông dân bám đất, bám cây. Chi phí đội lên, sản lượng sụt giảm, giá bán chưa ngã ngũ, vụ hoa Tết năm nay là một canh bạc đầy rủi ro.