‘Canh bạc’ khó lường ở làng hoa Đắk Lắk vừa bị bão lũ quật tả tơi

Huỳnh Thủy

TPO - Sau bão lũ quật tả tơi, những vườn hoa Tết ở phường Bình Kiến (Đắk Lắk) vẫn lặng lẽ hồi sinh trong tay nông dân bám đất, bám cây. Chi phí đội lên, sản lượng sụt giảm, giá bán chưa ngã ngũ, vụ hoa Tết năm nay là một canh bạc đầy rủi ro.

tp-4-3375.jpg
Tết Nguyên đán đang cận kề, khi nhiều nơi đã bắt đầu rộn ràng không khí mua sắm cuối năm, tại các vườn hoa﻿ phường Bình Kiến – vùng trồng hoa Tết﻿ trọng điểm phía Đông tỉnh Đắk Lắk, người nông dân vẫn lặng lẽ bám vườn, gồng mình bước vào giai đoạn quyết định của một vụ mùa nhiều bất trắc.
tp-7-9009.jpg
Những đợt thời tiết cực đoan, đặc biệt là bão số 13 kèm mưa lũ kéo dài, đã đánh thẳng vào thời điểm then chốt của vụ hoa Tết. Khi hoa, trái đang vào kỳ phát triển, mưa gió dữ dội khiến hàng loạt vườn quất, vườn cúc tan tác, để lại cảnh xác xơ sau bão.
tp-2.jpg
tp-3-6379.jpg
tp-1.jpg
Các vườn hoa ở Bình Kiến không còn nhộn nhịp như mọi năm. Xen giữa những chậu cây còn trụ lại là các khoảng trống do cây gãy đổ, buộc phải dọn bỏ. Nhiều chậu quất được dựng tạm bằng tre, cọc gỗ; cành lá xơ xác, trái rụng nằm ngổn ngang dưới gốc.
tp-5-2432.jpg
Gia đình bà Huỳnh Thị Mai (65 tuổi, phường Bình Kiến) trồng khoảng 700 cây quất phục vụ Tết, nhưng sau bão lũ, hơn một nửa số cây bị hư hỏng, phải nhổ bỏ. Ngoài ra, gần 1.000 cây quất hai năm tuổi nở hoa chậm, khó đậu trái đúng dịp, buộc phải giữ lại sang năm, khiến vốn bị giam và rủi ro tăng cao.
tp-9-3716.jpg
Sau bão, khối lượng công việc tại các vườn hoa tăng lên gấp nhiều lần. Người trồng hoa phải dựng lại chậu, chỉnh dáng, tỉa cành hư và bổ sung phân bón để cây phục hồi. Song song đó là chi phí đầu vào ngày càng phình to, từ phân thuốc đến tiền thuê nhân công.
tp-11.jpg
Ông Lê Văn Chinh (70 tuổi, phường Bình Kiến), người có hơn 30 năm gắn bó với nghề trồng quất, cho biết chưa năm nào ông cảm nhận rõ sự bấp bênh như năm nay. “Bão tới đúng lúc hoa đang lên, chỉ cần nghiêng ngả là coi như hỏng. Bỏ bao nhiêu công sức, giờ chỉ mong bán được để gỡ gạc vốn”, ông nói.
tp-14.jpg
tp-13.jpg
tp-12.jpg
Không riêng quất, các vườn cúc tại Bình Kiến cũng lao đao. Toàn phường hiện có trên 50ha diện tích trồng hoa cúc các loại, chủ yếu là cúc đại đóa, cúc vàng phục vụ thị trường Tết. Tuy nhiên, mưa bão kéo dài khiến nhiều diện tích bị ảnh hưởng, sản lượng và chất lượng hoa giảm rõ rệt.
tp-8-2873.jpg
Thời điểm này, phần lớn các vườn hoa ở Bình Kiến vẫn chưa thể chốt giá. Thương lái đã bắt đầu đến khảo sát, song việc mua bán còn phụ thuộc vào chất lượng hoa những ngày cận Tết và sức mua của thị trường. Nhiều hộ dân lo ngại, dù sản lượng giảm, nhưng giá bán khó tăng trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.
tp-16.jpg
Để hỗ trợ người trồng hoa trong giai đoạn nước rút, chính quyền phường Bình Kiến đã chủ động vào cuộc. Ông Lương Thảo Nguyên, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết UBND phường sẽ tổ chức đường hoa xuân trên tuyến đường 1/4, bố trí các lô bán hoa và trang trí tiểu cảnh nhằm tạo không gian mua bán, hỗ trợ người dân tiêu thụ hoa dịp Tết.
tp-15.jpg
Giữa những biến động khó lường của thời tiết và thị trường, người trồng hoa Bình Kiến vẫn kiên trì bám vườn. Những bàn tay chai sạn tiếp tục tỉ mẩn chỉnh từng cành cây, bởi với họ, vụ hoa Tết không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là hy vọng cho một năm mới bớt nhọc nhằn hơn sau thiên tai dồn dập.
Huỳnh Thủy
