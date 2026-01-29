‘Canh bạc’ khó lường ở làng hoa Đắk Lắk vừa bị bão lũ quật tả tơi

TPO - Sau bão lũ quật tả tơi, những vườn hoa Tết ở phường Bình Kiến (Đắk Lắk) vẫn lặng lẽ hồi sinh trong tay nông dân bám đất, bám cây. Chi phí đội lên, sản lượng sụt giảm, giá bán chưa ngã ngũ, vụ hoa Tết năm nay là một canh bạc đầy rủi ro.
Các vườn hoa ở Bình Kiến không còn nhộn nhịp như mọi năm. Xen giữa những chậu cây còn trụ lại là các khoảng trống do cây gãy đổ, buộc phải dọn bỏ. Nhiều chậu quất được dựng tạm bằng tre, cọc gỗ; cành lá xơ xác, trái rụng nằm ngổn ngang dưới gốc.
Không riêng quất, các vườn cúc tại Bình Kiến cũng lao đao. Toàn phường hiện có trên 50ha diện tích trồng hoa cúc các loại, chủ yếu là cúc đại đóa, cúc vàng phục vụ thị trường Tết. Tuy nhiên, mưa bão kéo dài khiến nhiều diện tích bị ảnh hưởng, sản lượng và chất lượng hoa giảm rõ rệt.