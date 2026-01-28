Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Google News

Mai vàng ra ‘đứng đường’, theo xe ngược Bắc xuôi Nam

Trương Định

TPO - Mai vàng An Nhơn (tỉnh Gia Lai), từ lâu đã trở thành thương hiệu quen thuộc mỗi dịp Tết. Mỗi năm, từng chậu mai cũng theo xe ngược Bắc xuôi Nam, mang sắc xuân đến khắp mọi miền.

tp-c_img-2952.jpg
Hàng nghìn chậu mai vàng﻿ được người trồng đưa ra “đứng đường”, xếp ngay ngắn trên những bãi đất trống ven quốc lộ, sẵn sàng theo chân thương lái đi khắp các tỉnh, thành từ Nam ra Bắc.
tp-c_img-2979.jpg
Trên bãi đất thuê với giá 22 triệu đồng, nhà vườn Thanh Khương (phường An Nhơn Đông) đã đưa hàng trăm chậu mai ra trưng bày từ sớm. Theo chủ vườn, sức mua hiện tại vẫn khá chậm. "Đợt bão lũ vừa rồi làm vườn mai gần 1.000 chậu của gia đình tôi bị ảnh hưởng nặng. Khoảng 1/3 số mai bị cháy lá, bung nụ nở sớm”, chủ vườn chia sẻ.
tp-c_img-2975.jpg
tp-c_img-2984.jpg
tp-c_img-3146.jpg
Chưa có năm nào người trồng mai ở An Nhơn Đông lại thấp thỏm như Tết này. Những trận bão lũ lịch sử liên tiếp trong năm vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều nhà vườn, khiến số lượng mai xuất bán giảm đáng kể, nhất là do tình trạng mai nở sớm. Tuy vậy, theo các nhà vườn, chất lượng nụ, búp mai năm nay vẫn tương đối đẹp.
tp-c_img-3041.jpg
Số mai được đưa ra “đứng đường” chào bán chủ yếu phục vụ thị trường các tỉnh phía Bắc, trong khi đối với thị trường phía Nam, thương lái thường trực tiếp vào vườn thu mua khi cây chưa lặt lá.
tp-c_img-3168.jpg
Đưa mai lên bãi trưng bày từ ngày 24/1, ông Huỳnh Thanh Dũng (50 tuổi, phường An Nhơn Đông) cho biết chi phí thuê bãi năm nay khoảng 20 triệu đồng. Ở vụ mai Tết năm 2025, gia đình ông bán mai thu về hơn 200 triệu đồng. “Trồng mai cũng chỉ trông chờ vụ Tết, mong sao năm nay việc buôn bán thuận lợi để có một cái Tết đủ đầy”, ông Dũng chia sẻ.
tp-c_img-3031.jpg
tp-c_img-3033.jpg
tp-c_img-3022.jpg
Những chậu mai vàng được đưa lên xe bán cho người mua.
tp-c_img-3171.jpgTừng chậu mai cũng theo xe ngược Bắc xuôi Nam, mang sắc xuân đến khắp mọi miền.
tp-c_img-2987.jpg
tp-c_img-3005.jpg
Theo các nhà vườn, dù năm vừa qua người trồng mai bị thiệt hại nặng, song giá mai năm nay vẫn giữ ở mức tương đương các năm trước, không tăng.
tp-c_img-3065.jpg
Tài xế đi đường dừng xe hỏi mua mai.
tp-c_img-3050.jpg
tp-c_img-3150.jpg
Mai vàng thủ phủ miền Trung ra "đứng đường" níu chân du khách.
tp-c_img-3076.jpg
Nhà vườn dựng lều tạm để "ăn ngủ" cùng mai khi vào vụ Tết.
tp-c_img-3067.jpg
tp-c_img-3071.jpg
tp-c_img-3095.jpg
Không khí tại các nhà vườn mai ở An Nhơn Đông trở nên tất bật, nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi bà con gấp rút đưa mai ra bãi, chào bán phục vụ thị trường Tết.
tp-c_img-3109.jpg
Nhà vườn phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook để bán mai.
tp-c_img-3072.jpg
Thị xã An Nhơn, Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai), nổi tiếng với khoảng 150ha mai vàng, tập trung chủ yếu ở An Nhơn Bắc và An Nhơn Đông, cung cấp mai cho thị trường cả nước mỗi dịp Tết đến, xuân về.
tp-c_img-3089.jpg
tp-c_img-3153.jpg
Mai vàng An Nhơn từ lâu đã trở thành thương hiệu quen thuộc mỗi dịp Tết. Mỗi năm, từng chậu mai cũng theo xe ngược Bắc xuôi Nam, mang sắc xuân đến khắp mọi miền. Nghề trồng mai dù đối mặt với nhiều khó khăn, song người dân nơi đây vẫn kiên trì bám nghề, chăm chút từng gốc mai, gửi gắm hy vọng vào vụ Tết.
Trương Định
#mai vàng An Nhơn #Tết 2026 #trồng mai #thủ phủ mai vàng miền Trung #nở sớm #mai đứng đường

Xem thêm

Cùng chuyên mục