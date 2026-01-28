Mai vàng ra ‘đứng đường’, theo xe ngược Bắc xuôi Nam

TPO - Mai vàng An Nhơn (tỉnh Gia Lai), từ lâu đã trở thành thương hiệu quen thuộc mỗi dịp Tết. Mỗi năm, từng chậu mai cũng theo xe ngược Bắc xuôi Nam, mang sắc xuân đến khắp mọi miền.