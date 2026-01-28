Mai vàng ra ‘đứng đường’, theo xe ngược Bắc xuôi Nam

TPO - Mai vàng An Nhơn (tỉnh Gia Lai), từ lâu đã trở thành thương hiệu quen thuộc mỗi dịp Tết. Mỗi năm, từng chậu mai cũng theo xe ngược Bắc xuôi Nam, mang sắc xuân đến khắp mọi miền.
Chưa có năm nào người trồng mai ở An Nhơn Đông lại thấp thỏm như Tết này. Những trận bão lũ lịch sử liên tiếp trong năm vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều nhà vườn, khiến số lượng mai xuất bán giảm đáng kể, nhất là do tình trạng mai nở sớm. Tuy vậy, theo các nhà vườn, chất lượng nụ, búp mai năm nay vẫn tương đối đẹp.
Những chậu mai vàng được đưa lên xe bán cho người mua.
Theo các nhà vườn, dù năm vừa qua người trồng mai bị thiệt hại nặng, song giá mai năm nay vẫn giữ ở mức tương đương các năm trước, không tăng.
Mai vàng thủ phủ miền Trung ra "đứng đường" níu chân du khách.
Không khí tại các nhà vườn mai ở An Nhơn Đông trở nên tất bật, nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi bà con gấp rút đưa mai ra bãi, chào bán phục vụ thị trường Tết.
