Xã hội

Google News

Thủ phủ mai vàng miền Trung lo vụ Tết

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bão số 13 gây nhiều thiệt hại cho vùng trồng mai truyền thống ở An Nhơn (Gia Lai), hàng trăm nghìn chậu mai vàng vừa chớm nụ bị gió bão vùi dập, đẩy nhiều hộ trồng mai vào cảnh trắng tay vụ Tết.

Từ lâu, phường An Nhơn Bắc và An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) được xem là thủ phủ mai vàng miền Trung. Bão số 13 vừa qua khiến nhiều nhà vườn xơ xác, hàng trăm nghìn chậu mai vàng vừa chớm nụ chuẩn bị đón vụ Tết, lại bị gió bão vùi dập.

Những ngày qua, người trồng mai nơi đây cũng bắt tay vào khôi phục, tìm cách cứu cây để vớt vát vụ Tết. Tại cánh đồng Trung Lý (phường An Nhơn Bắc), bà Trần Thị Kim Hà cho biết gia đình có hơn 10.000 chậu mai bị ảnh hưởng sau bão, nhiều cây rụng lá, khô cành.

“Gia đình đang tập trung cắt tỉa và bón phân vi sinh để cây sớm hồi phục, nhất là 3.000 chậu cây 4 - 5 năm tuổi dự kiến bán dịp Tết. Cây nào còn khả năng phát triển là cố gắng giữ lại cho kịp vụ”, bà Hà chia sẻ.

mai-3-6670.jpg
Nhiều chậu mai bị ảnh hưởng sau bão 13, nhà vườn nguy cơ rơi vào cảnh trắng tay﻿ vụ Tết.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh (59 tuổi, trú ở thôn Nhơn Phong, phường An Nhơn Đông), đúng mùa vụ thì tháng 11 âm lịch các vườn mai mới bắt đầu nhặt lá mai để chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, từ sau ngày bão đổ bộ, vườn mai của bà gần như hư hại gần hết. Những cây mai đang xanh tốt bỗng chuyển vàng rồi khô lại.

Không chỉ riêng bà Thanh, nhiều chủ vườn mai tại thôn Nhơn Phong cũng đang bị dồn vào thế khó. Cách đó không xa, vườn mai của bà Đinh Thị Châu (52 tuổi), cũng bị hư hại đến 90%. Theo bà Châu, năm qua gia đình bà đã đổ vốn hơn 100 triệu đồng vào chăm sóc cho 2.000 gốc mai chờ bán Tết. Vợ chồng bà vay vốn ngân hàng để mua phân tro thúc cho cây mau lớn mong chờ một vụ Tết có thêm thu nhập, nhưng cơn bão 13 đổ bộ, bao công sức chăm bẵm, tiền vốn đầu tư cũng trôi theo cơn bão.

mai-6.jpg
mai.jpg
Các chậu mai vàng bị khô lá.
mai-0.jpg
mai-4.jpg
Nhà vườn chăm sóc để cứu lại những chậu mai.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch UBND phường An Nhơn Bắc, cho biết, toàn phường có gần 120.000 chậu mai bị ảnh hưởng do bão số 13, với tổng ước thiệt hại gần 84 tỷ đồng.

Theo ông Dũng, với tình hình hiện tại, nhiều vườn mai sẽ nở sớm, bà con sẽ thất thu vụ mai Tết cuối năm. Chính quyền địa phương sẽ kiến nghị tỉnh và các ngân hàng có chính sách giãn nợ, khoanh nợ và hỗ trợ vốn vay để bà con tái đầu tư.

m2.jpg
Những chậu mai là thành quả cả 1 năm trời chăm sóc để xuất bán vụ Tết, nhưng đang đứng trước nguy cơ bị hư hại.

Trong khi đó, toàn phường An Nhơn Đông có khoảng 2.400 hộ trồng 100 ha mai với khoảng 180.000 chậu. Bão số 13 cũng làm nhiều cây mai bị lay gốc, bật gốc, rụng lá, làm tăng nguy cơ mai nở sớm. Theo thống kê thiệt hại của địa phương, về số lượng hoa, cây cảnh các loại trên địa bàn với tổng 27.000 chậu (thiệt hại nặng từ 30 - 50%).

Lãnh đạo UBND phường An Nhơn Đông cũng cho biết, đang rà soát, tổng hợp lại diện tích cũng như mức độ thiệt hại để xuất UBND tỉnh có phương án hỗ trợ người dân.

Bão 13 vừa đi qua, hiện nay, người dân vùng trồng mai tiếp tục gánh chịu đợt mưa lớn, nguy cơ ngập lụt trên địa bàn.

Trương Định
#mai vàng #bão số 13 #Gia Lai #trồng mai #vụ Tết #thiệt hại #nông dân trắng tay #Thủ phủ mai vàng miền Trung

