Nông dân vùng trồng mai nổi tiếng nhất TPHCM nguy cơ mất Tết

Hàng nghìn gốc mai ở làng nghề mai vàng Bình Lợi (TP.HCM) đang chìm trong nước. Nông dân “đứng ngồi không yên” khi những vườn mai trị giá hàng tỷ đồng có nguy cơ mất trắng ngay trước Tết Nguyên đán.

Làng nghề trồng mai vàng Bình Lợi (xã Bình Lợi, TP.HCM) đang đối mặt với tình trạng ngập nghiêm trọng trong nhiều ngày qua. Hàng nghìn gốc mai vàng chìm sâu trong nước, người trồng mai đang trong cảnh “đứng ngồi không yên”.

Làng mai Bình Lợi được xem là thủ phủ mai vàng của TP.HCM, những gốc mai đang chăm sóc để bán dịp Tết Nguyên đán 2026 sắp tới đứng trước nguy cơ mất trắng.

1.jpg
Mai vàng Bình Lợi ngập sâu trong nước. Ảnh: Q.D

Ông Trần Tứ Vương - Chủ tịch HĐQT HTX mai vàng Bình Lợi cho biết, tình hình ngập tại làng nghề mai vàng Bình Lợi diễn ra nghiêm trọng. Triều cường, mưa lớn, cộng với việc xả lũ từ hồ Dầu Tiếng đã gây ngập sâu trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân địa phương.

Nông dân trồng mai ở Bình Lợi cho biết, nước bắt đầu dâng từ vài ngày trước và chưa có dấu hiệu rút. Nếu tình trạng này kéo dài thêm, rễ cám sẽ bị thối trước, rồi lan dần đến bộ rễ gốc. Chỉ cần ngập 7-10 ngày là nguy cơ mất trắng cả vườn. Đối với những cây mai nhỏ, chủ vườn cho biết tình trạng ngập kéo dài hơn 3 ngày có thể mất cả vườn.

2.jpg
Những máy bơm thoát nước được huy động để cứu vườn mai. Ảnh: Q.D

Nhiều hộ trồng mai đầu tư mua máy bơm về xả nước, nhưng với lượng nước lớn như hiện nay, phải mất hơn 10 ngày mới có thể bơm khô được toàn bộ vườn.

Lãnh đạo Hội Nông dân và Ủy ban MTTQ xã cũng trực tiếp xuống các hộ bị ảnh hưởng để động viên và thống kê thiệt hại báo cáo về Thành phố. Chính quyền địa phương đã cho đặt các máy bơm tại các điểm thoát nước nông thôn, hoạt động hết công suất ngày đêm nhằm giảm ngập.

Người dân xã Bình Lợi kiến nghị địa phương sớm sửa chữa các công trình thủy lợi đã xuống cấp, đặc biệt là cống kênh Tràm Lầy 1 (ấp 3) và cống kênh Chà Chìm (ấp 1) – những vị trí hư hỏng nhiều năm nay, không còn khả năng thoát nước. UBND xã cũng đề xuất đắp bờ bao tạm tại đoạn đường liên ranh khu B (ấp 1) để ngăn nước tràn vào, giảm ngập cho hơn 40ha đất nông nghiệp và 50 hộ dân trồng lúa, nuôi cá.

3.jpg
Những gốc mai bán Tết của người dân xã Bình Lợi đứng trước nguy cơ mất trắng do ngập. Ảnh: Q.D

Ngày 27/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết đã có báo cáo về tình hình ảnh hưởng của đợt triều cường cuối tháng 10/2025 trên địa bàn thành phố. Trước tình trạng triều cường gây ngập nhiều điểm, Sở đề nghị các đơn vị chủ đầu tư như Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị, Ban Quản lý dự án giao thông và Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi TP.HCM đẩy nhanh tiến độ các dự án, đồng thời chủ động triển khai biện pháp phòng chống triều cường tại các khu vực đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa thi công.

Trong quá trình thi công, các đơn vị phải thực hiện biện pháp đê quây, dẫn dòng, chặn dòng phù hợp, bố trí lực lượng, vật tư, thiết bị túc trực thường xuyên để hạn chế ngập úng, bảo đảm đời sống người dân.

4.jpg
Vườn mai trưởng thành cũng không thể trụ được nếu tình trạng ngập kéo dài. Ảnh: Q.D

Các địa phương có hộ dân bị thiệt hại do triều cường cần khẩn trương khắc phục, thống kê thiệt hại và phối hợp với MTTQ phường, xã hỗ trợ, động viên người dân sớm ổn định cuộc sống. UBND phường, xã, đặc khu được yêu cầu rà soát các điểm xung yếu có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi triều cường, chủ động gia cố và chuẩn bị phương án ứng phó cho các đợt triều cường từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Gắn kết du lịch nâng cao giá trị làng nghề mai vàng Bình Lợi

Cuối năm 2024, nghề trồng mai vàng Bình Lợi được công nhận là làng nghề trồng mai vàng tại xã Bình Lợi (TP.HCM). Làng nghề trồng mai vàng tại xã Bình Lợi được UBND TP.HCM cấp bằng công nhận, được hưởng các chính sách ưu đãi về phát triển ngành nghề nông thôn theo quy định tại Nghị định 52/2018 của Chính phủ và các quy định hiện hành.


Làng nghề trồng mai vàng Bình Lợi là làng nghề trẻ tuổi. Hiện nay xã Bình Lợi đang tiến hành triển khai nhiều giải pháp nhằm gắn kết hoạt động sản xuất của làng nghề mai vàng gắn kết với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố, nhằm góp phần nâng cao giá trị cây mai của làng nghề này.

Dân Việt
#Mai vàng Bình Lợi #nông dân trồng mai #mất Tết

