Nhịp sống Thủ đô

Google News

Cận cảnh hầm chui 778 tỷ 'giải cứu' điểm đen ùn tắc Giải Phóng

Trọng Tài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau 3 năm chờ đợi, hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng (Hà Nội) với tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng đã sẵn sàng thông xe vào ngày 10/2 tới. Công trình trọng điểm này được kỳ vọng sẽ xóa bỏ hoàn toàn "nút thắt cổ chai" gây ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Diện mạo hầm chui qua đường sắt ở Thủ đô trước ngày thông xe, gỡ nút thắt giao thông phía Nam Hà Nội.
tp-6789.jpg

Dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng được khởi công từ tháng 10/2022, với tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng. Sau hơn 3 năm triển khai, công trình hiện hoàn thành trên 96% khối lượng, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước khi đưa vào khai thác vào ngày 10/2.

tp-h92.jpg

Công trình có quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài hầm 460 m, trong đó 140 m hầm kín và 320 m hầm hở.

tp-h40.jpg
tp-h92.jpg
tp-h60.jpg

Một đầu hầm chui nằm trên phố Kim Đồng, đầu còn lại nối với vành đai 2,5 phía Đầm Hồng, giáp phố Định Công. Đây là hầm chui thứ hai tại Hà Nội được xây dựng đi dưới đường sắt, sau hầm Kim Liên. Quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, duy trì hoạt động chạy tàu thông suốt trong thời gian triển khai.

tp-h70.jpg
tp-h11.jpg
tp-h38.jpg

Hiện tại hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED được lắp đặt tại dải phân cách giữa, phục vụ tổ chức giao thông và bảo đảm an toàn khi hầm đi vào khai thác.

tp-h12.jpg
tp-h7.jpg
tp-h4.jpg

Bên trong hầm, đơn vị thi công đang chuẩn bị lắp thông gió và đèn chiếu sáng.

tp-h78.jpg
tp-h6.jpg
tp-h3.jpg

Dọc hai bên hầm là hệ thống thoát nước dày đặc nhằm xử lý ngập úng. Nước dồn vào đây sẽ đổ về hệ thống bơm trong hầm và được đẩy ra ngoài.

tp-ok-2.jpg

Ngày 31/1 đơn vị thi công đã triển khai thông lòng hầm, nối liền hai đầu đường Kim Đồng và Vành đai 2,5 Đầm Hồng.

tp-ok-3.jpg

Khu vực hầm chui qua đường sắt đang được hoàn trả mặt bằng. Đây là dự án hầm chui thứ hai ở Hà Nội đi dưới đường sắt, sau hầm Kim Liên. Việc thi công gặp nhiều khó khăn do phải bảo đảm tàu chạy thông suốt.

tp-h39.jpg
tp-h.jpg
tp-h2.jpg

Các đơn vị thi công đã thảm khoảng 400 tấn bêtông nhựa, hiện tập trung hoàn thiện phần hầm hở phía Đầm Hồng.

tp-ok.jpg

Ngoài hầm chui, dự án đường Vành đai 2,5 kết nối trực tiếp với hầm chui cũng đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm bảo đảm sự đồng bộ khi công trình đưa vào sử dụng.

tp-h45.jpg

Dự kiến, hầm chui nút giao Kim Đồng - Giải Phóng được thông xe vào ngày 10/2 tới đây. Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng là hầm chui thứ 5 tại Hà Nội được xây dựng từ năm 2009 đến nay, sau các hầm Kim Liên - Xã Đàn, Trung Hòa, Thanh Xuân và Lê Văn Lương.

Trọng Tài
#hầm chui #giao thông Hà Nội #Kim Đồng #Giải Phóng #xây dựng #đường sắt

