Hà Nội thông báo về quy định mới trong đăng ký thường trú, tạm trú

TPO - UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo về các quy định của pháp luật về cư trú; điều kiện, thủ tục đăng ký cư trú, khai báo thông tin về cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các phường, xã chủ động chỉ đạo Tổ chuyển đổi số cộng đồng tăng cường phối hợp với lực lượng Công an cấp xã tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư; vận động, hướng dẫn nhân dân tích cực sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID trong thực hiện các thủ tục hành chính về cư trú; giải đáp kịp thời thắc mắc của người dân về điều kiện, thủ tục đăng ký cư trú và khai báo thông tin về cư trú.

Cùng với đó, thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính về cư trú tại bộ phận “một cửa” của UBND phường, xã để người dân dễ theo dõi, thực hiện theo quy định.

Ảnh minh họa

Các quy định cụ thể bao gồm: Người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định của Luật Cư trú trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.

Đăng ký tạm trú: Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Thông báo lưu trú: Khi công dân đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú dưới 30 ngày...

Khi công dân có đề nghị thực hiện thủ tục đăng ký cư trú có thể truy cập địa chỉ https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn để thực hiện các thủ tục hành chính.

UBND TP Hà Nội giao Công an Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố tổ chức triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cư trú.

Nghị định số 282/2025 của Chính phủ có hiệu lực từ 15/12 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo đó, Chính phủ quy định phạt 2-4 triệu đồng với hành vi đã cư trú tại chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký nhưng không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú; làm sai lệch nội dung xác nhận thông tin về cư trú. So với quy định tại Nghị định 144/2021, mức phạt đối với hành vi này đã tăng lên gấp đôi.

Hiện nay, người dân toàn quốc đã có thể đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID. Để có thể đăng ký thường trú, tạm trú thông qua ứng dụng VNeID, người dân cần phải tải hoặc cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất qua kho ứng dụng (Appstore với iOS; hoặc Google play đối với Android).