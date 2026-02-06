Công an TP.HCM cảnh báo khẩn sau vụ cháy làm chết 3 mẹ con

TPO - Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế – xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 5/2, Công an TP.HCM đã phát đi cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ gia tăng trong giai đoạn Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sau vụ cháy nhà đặc biệt nghiêm trọng khiến ba mẹ con tử vong.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), vào lúc 0 giờ 53 phút ngày 5/2/2026, đơn vị nhận tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ C65 Bis, hẻm 17, đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM. Ngôi nhà cấp 4, diện tích khoảng 32 m², nằm sâu trong hẻm cách mặt đường Tô Ký khoảng 140 m, xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 3 người, gồm vợ và hai con của chủ nhà Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1980); ông Trung đang đi công tác. Lực lượng cứu hộ được điều động khẩn trương, khống chế và dập tắt đám cháy trong thời gian ngắn, ngăn không để cháy lan. Tuy nhiên, vụ việc khiến bà Phạm Thị Mỹ Linh (sinh năm 1982) và hai con là Nguyễn Phạm Minh Thư (sinh năm 2012), Nguyễn Phạm Minh Nguyên (sinh năm 2020) tử vong, nghi do ngạt khói. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ hỏa hoạn lúc nửa đêm khiến 3 mẹ con tử vong xảy ra tại TPHCM rạng sáng ngày 5/2

Từ thảm họa trên, Công an TP.HCM nhận định nguy cơ cháy, nổ trong khu dân cư, đặc biệt là nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trong hẻm sâu, đang ở mức đáng báo động khi bước vào cao điểm mùa khô và cận Tết. Thực tế cho thấy, nhiều vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng không phải do lửa lan nhanh mà do nạn nhân bị ngạt khói trong không gian kín, không kịp thoát nạn.

Theo PC07, khí CO sinh ra trong quá trình cháy là loại khí cực độc, không màu, không mùi, có thể khiến nạn nhân mất ý thức và tử vong chỉ trong vài phút nếu nồng độ cao. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều ca tử vong trong các vụ cháy nhà dân thời gian qua, nhất là vào ban đêm, khi các thành viên trong gia đình đang ngủ.

Trước thực trạng này, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng cháy ngay từ sinh hoạt hàng ngày. Việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị điện phải được kiểm soát chặt chẽ; đặc biệt cẩn trọng khi thắp hương, đốt vàng mã, sử dụng bếp gas, bếp điện, bàn là và các thiết bị sinh nhiệt. Không để vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt, không để xe máy, đồ đạc che chắn lối thoát nạn trong nhà. Hệ thống điện, thiết bị và bếp đun cần được kiểm tra thường xuyên, các thiết bị không cần thiết phải được tắt khi không sử dụng.

Trong dịp Tết, khi nhiều gia đình rời nhà để về quê hoặc đi du lịch, việc kiểm tra an toàn trước khi rời nơi cư trú được xác định là yếu tố then chốt. Người dân cần ngắt cầu dao điện, khóa van gas, tắt toàn bộ thiết bị sinh nhiệt và kiểm tra lại hệ thống điện nhằm hạn chế nguy cơ cháy, nổ khi nhà không có người trông coi.

Công an TPHCM cảnh báo, nguy cơ cháy nổ trong dịp Tết ở mức rất cao, cộng đồng cần nâng cao ý thức phòng tránh

Công an TP.HCM cũng lưu ý việc sắp xếp, bố trí đồ đạc trong nhà phải bảo đảm an toàn phòng cháy và thoát nạn. Không để hàng hóa, vật dụng dễ cháy chắn lối đi, cầu thang, ban công hoặc cửa thoát hiểm. Các lối thoát nạn cần luôn thông thoáng, dễ tiếp cận để có thể sử dụng ngay khi xảy ra sự cố, đặc biệt trong các căn nhà nhỏ, nhà ống, nhà trong hẻm sâu.

Bên cạnh đó, mỗi hộ gia đình được khuyến cáo chủ động trang bị các phương tiện PCCC và cứu nạn tại chỗ như thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí gas, bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc, thang dây thoát nạn và các dụng cụ hỗ trợ cần thiết khác. Việc xây dựng sẵn phương án thoát nạn và hướng dẫn cho tất cả thành viên trong gia đình nắm rõ được xem là yếu tố quyết định để giảm thiểu thiệt hại về người khi xảy ra cháy.

Lực lượng chức năng cũng nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC trong mỗi gia đình. Các thành viên cần được trang bị kiến thức về sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, cứu người và xử lý tình huống khi cháy, nổ xảy ra, đặc biệt là trong điều kiện khói dày đặc, tầm nhìn hạn chế.

Khi phát hiện cháy, người dân cần bình tĩnh báo động cho những người xung quanh, nhanh chóng ngắt nguồn điện, sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu để khống chế đám cháy trong khả năng cho phép, đồng thời gọi ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số 114 hoặc ứng dụng HELP 114 để được hỗ trợ kịp thời.