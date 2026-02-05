Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM, 3 mẹ con tử vong

TPO - Rạng sáng 5/2, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà nằm trong hẻm trên đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM), khiến 3 mẹ con trong gia đình tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, người dân khu vực phát hiện lửa bùng lên dữ dội tại căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ, dưới chân cầu Chợ Cầu (đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận). Nhiều người hô hoán, tìm cách tiếp cận hiện trường để cứu nạn nhưng bất thành do cửa nhà bị khóa bên trong, đám cháy lan nhanh.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TPHCM đã điều động phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khi khống chế được đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong bên trong căn nhà.

Đại diện UBND phường Đông Hưng Thuận xác nhận vụ hỏa hoạn khiến ba người tử vong.

Ngôi nhà cháy nằm sâu trong con hẻm nhỏ, rộng khoảng 2m nên khó khăn trong tiếp cận chữa cháy.

Các nạn nhân được xác định là người mẹ (khoảng 44 tuổi) cùng hai con, gồm một bé gái 14 tuổi và một bé trai 6 tuổi. Thời điểm xảy ra vụ cháy, người chồng không có mặt tại nhà.

Hiện trường vụ việc sau đó được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ tại các khu dân cư, đặc biệt là nhà trong hẻm nhỏ, lối thoát hiểm hạn chế, tiềm ẩn nhiều rủi ro khi xảy ra sự cố.