Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM, 3 mẹ con tử vong

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Rạng sáng 5/2, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà nằm trong hẻm trên đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM), khiến 3 mẹ con trong gia đình tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, người dân khu vực phát hiện lửa bùng lên dữ dội tại căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ, dưới chân cầu Chợ Cầu (đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận). Nhiều người hô hoán, tìm cách tiếp cận hiện trường để cứu nạn nhưng bất thành do cửa nhà bị khóa bên trong, đám cháy lan nhanh.

z7502258086999-9c2a5e104c12ad9678385e1c33abfc2b.jpg
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TPHCM đã điều động phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khi khống chế được đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong bên trong căn nhà.

Đại diện UBND phường Đông Hưng Thuận xác nhận vụ hỏa hoạn khiến ba người tử vong.

z7502258086424-1ced49b6903c0ee677b76fbcd97c6af2.jpg
Ngôi nhà cháy nằm sâu trong con hẻm nhỏ, rộng khoảng 2m nên khó khăn trong tiếp cận chữa cháy.

Các nạn nhân được xác định là người mẹ (khoảng 44 tuổi) cùng hai con, gồm một bé gái 14 tuổi và một bé trai 6 tuổi. Thời điểm xảy ra vụ cháy, người chồng không có mặt tại nhà.

Hiện trường vụ việc sau đó được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ tại các khu dân cư, đặc biệt là nhà trong hẻm nhỏ, lối thoát hiểm hạn chế, tiềm ẩn nhiều rủi ro khi xảy ra sự cố.

Nguyễn Dũng
#cháy nhà #TPHCM #hỏa hoạn #điều tra #gia đình #hẻm nhỏ #tai nạn #nguy cơ cháy #thương vong #cứu nạn #Công an #PCCC

Xem thêm

Cùng chuyên mục