Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Lật tẩy 'công xưởng' sản xuất xăng RON A95 giả ở TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an TPHCM vừa khởi tố và bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” là xăng RON A95, theo Điều 192 Bộ luật Hình sự. Điều đáng nói, đường dây sản xuất xăng giả nói trên hoạt động công khai ngay tại trạm xăng, sau đó còn cung ứng, phân phối cho nhiều cây xăng khác ngay giữa "thanh thiên bạch nhật".

Clip Công an TPHCM phá đường dây sản xuất xăng RON A95 giả.
xang.png
"Công xưởng" 1 - trực tiếp sản xuất xăng RON A95 giả đặt tại Trạm xăng dầu Đức Lợi (số 195 Dạ Nam, phường Chánh Hưng, TPHCM).
xang1.png
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Trần Văn Đức (chủ trạm xăng) cùng Lê Thanh Tú (tài xế xe bồn) đang trực tiếp bơm dung môi SPSOL-PEE và cho phẩm màu vào bồn chứa xăng RON A95 nhằm tạo màu sắc giống xăng thật để tiêu thụ. Nhiều tang vật, phương tiện và tài liệu liên quan đã bị lập biên bản, niêm phong và tạm giữ.
708789339887454891.jpg
2795101754516887747.jpg
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Yên là đối tượng giữ vai trò tổ chức việc pha trộn, sản xuất xăng giả (công xưởng 2) tại bãi tập kết xe bồn số 818 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TPHCM.
xang5.png
xang4.png
xang2.png
Hình ảnh những bồn dung môi hóa chất chờ pha trộn.
608254571076179895-2128.jpg
Đường dây này hoạt động có tổ chức, sử dụng thủ đoạn mua xăng nền RON A95 nguyên chất, pha trộn dung môi công nghiệp và phẩm màu theo tỷ lệ nhất định để tăng thể tích, giảm chất lượng nhưng vẫn giữ hình thức như xăng thật, sau đó bán ra thị trường với giá tương đương xăng RON A95. Trong ảnh là túi bột màu được các đối tượng dùng để pha trộn, tạo màu xăng.
4240483782967255751.jpg
2499274538551301085.jpg
Theo cơ quan chức năng, tổ chức này hoạt động theo hai nhánh: một nhánh do Nguyễn Văn Yên tổ chức pha trộn xăng giả tại bãi tập kết xe bồn rồi đưa đi tiêu thụ. Nhánh còn lại do Nguyễn Hồng Hải cầm đầu, chuyên cung ứng dung môi, điều phối vận chuyển và tổ chức pha trộn xăng giả ngay tại các cây xăng, trong đó có Trạm xăng dầu Đức Lợi.
4568426420316119083.jpg
43738492450780143.jpg
027bddb018b596ebcfa4.jpg
Kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 cho thấy toàn bộ số xăng bị thu giữ không đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2022/BKHCN, không phải là xăng RON A95 theo quy định. Van xe bồn được niêm phong phục vụ điều tra.
2499274538551301085.jpg
Trụ xăng cũng được niêm phong.
2331424613925130259.jpg
Theo cơ quan chức năng, hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả không chỉ xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với an toàn giao thông, có thể gây hư hỏng động cơ, tăng tiêu hao nhiên liệu, thậm chí dẫn đến cháy nổ phương tiện; đồng thời gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ nguồn cung xăng nền, dung môi và các hành vi vi phạm khác để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
#xăng giả #TPHCM #đường dây tội phạm #công an #sản xuất xăng giả #trạm xăng dầu #A95 #Công an TPHCM #Phòng Cảnh sát Kinh tế #PC03 #Điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục