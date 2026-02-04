Lật tẩy 'công xưởng' sản xuất xăng RON A95 giả ở TPHCM

TPO - Công an TPHCM vừa khởi tố và bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” là xăng RON A95, theo Điều 192 Bộ luật Hình sự. Điều đáng nói, đường dây sản xuất xăng giả nói trên hoạt động công khai ngay tại trạm xăng, sau đó còn cung ứng, phân phối cho nhiều cây xăng khác ngay giữa "thanh thiên bạch nhật".
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Yên là đối tượng giữ vai trò tổ chức việc pha trộn, sản xuất xăng giả (công xưởng 2) tại bãi tập kết xe bồn số 818 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TPHCM.
Hình ảnh những bồn dung môi hóa chất chờ pha trộn.
Theo cơ quan chức năng, tổ chức này hoạt động theo hai nhánh: một nhánh do Nguyễn Văn Yên tổ chức pha trộn xăng giả tại bãi tập kết xe bồn rồi đưa đi tiêu thụ. Nhánh còn lại do Nguyễn Hồng Hải cầm đầu, chuyên cung ứng dung môi, điều phối vận chuyển và tổ chức pha trộn xăng giả ngay tại các cây xăng, trong đó có Trạm xăng dầu Đức Lợi.
Kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 cho thấy toàn bộ số xăng bị thu giữ không đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2022/BKHCN, không phải là xăng RON A95 theo quy định. Van xe bồn được niêm phong phục vụ điều tra.
Trụ xăng cũng được niêm phong.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ nguồn cung xăng nền, dung môi và các hành vi vi phạm khác để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.