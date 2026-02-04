Lật tẩy 'công xưởng' sản xuất xăng RON A95 giả ở TPHCM

TPO - Công an TPHCM vừa khởi tố và bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” là xăng RON A95, theo Điều 192 Bộ luật Hình sự. Điều đáng nói, đường dây sản xuất xăng giả nói trên hoạt động công khai ngay tại trạm xăng, sau đó còn cung ứng, phân phối cho nhiều cây xăng khác ngay giữa "thanh thiên bạch nhật".