Đang quản lý sau cai vẫn 'đập đá', 3 người ở TPHCM bị bắt

Nguyễn Dũng
TPO - Theo cơ quan công an, việc xử lý hình sự đối với các trường hợp đang trong diện quản lý sau cai nhưng vẫn tái sử dụng ma túy thể hiện quyết tâm đấu tranh, xử lý nghiêm của lực lượng chức năng, đồng thời mang tính răn đe, phòng ngừa tội phạm ma túy trên địa bàn.

Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an xã Đông Thạnh, TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Anh Vũ (33 tuổi), Nguyễn Thị Mộng Tiên (36 tuổi) và Lưu Hà Phước Thiện (31 tuổi), cùng ngụ xã Đông Thạnh để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 8 phê chuẩn

Theo hồ sơ, ngày 26/9/2025, Lâm Anh Vũ bị phát hiện sử dụng ma túy tại nhà riêng. Thời điểm này, Vũ đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện của UBND xã Thới Tam Thôn (cũ) từ tháng 11/2024. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM xác định mẫu nước tiểu của Vũ dương tính với Methamphetamine.

Ba đối tượng liên quan bị khởi tố.

Tương tự, ngày 30/9/2025, Công an xã Đông Thạnh phát hiện Nguyễn Thị Mộng Tiên sử dụng ma túy tại nơi ở thuộc ấp 106. Tiên đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện từ tháng 3/2025 đến tháng 3/2026. Trưa cùng ngày, Tiên mua ma túy về sử dụng một mình theo hình thức “đập đá”. Mẫu nước tiểu của Tiên cũng cho kết quả dương tính với Methamphetamine.

Trường hợp thứ ba là Lưu Hà Phước Thiện, bị phát hiện sử dụng ma túy vào ngày 12/10/2025. Thiện đang chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện của UBND xã Đông Thạnh đến tháng 4/2026. Trước đó vào khoảng 19 giờ ngày 7/10/2025, Thiện mua ma túy mang về phòng ngủ tại nhà riêng để sử dụng. Kết luận giám định xác định có Methamphetamine trong mẫu nước tiểu của Thiện.

Theo Công an xã Đông Thạnh, việc xử lý hình sự đối với các trường hợp đang trong diện quản lý sau cai nhưng vẫn tái sử dụng ma túy thể hiện quyết tâm đấu tranh, xử lý nghiêm của lực lượng chức năng, đồng thời mang tính răn đe, phòng ngừa tội phạm ma túy trên địa bàn.

TPHCM hiện đang thực hiện mục tiêu trở thành một đô thị văn minh, hiện đại và không ma túy vào năm 2030.

Nguyễn Dũng
