Công an Tuyên Quang triệt phá vụ án xâm nhập trái phép email của người khác quy mô đặc biệt lớn

TPO - Ngày 2/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phát hiện, đấu tranh làm rõ một nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức, lợi dụng không gian mạng để xâm nhập trái phép vào email của người khác, thu lợi bất chính với quy mô đặc biệt lớn.

Theo đó, từ năm 2024 đến năm 2025, các đối tượng đã mua bán, trao đổi hơn 8,4 tỷ tài khoản email của người dùng trên toàn thế giới, xâm nhập và thu thập trái phép thông tin để bán cho các đối tượng khác, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Các đối tượng bị khởi tố.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã liên hệ, móc nối với một số đối tượng người nước ngoài thông qua ứng dụng Telegram để mua bán, trao đổi dữ liệu email gồm tên đăng nhập và mật khẩu của người dùng bị rò rỉ từ các cuộc tấn công mạng. Sau đó, nhóm này sử dụng phần mềm có chức năng tự động xâm nhập trái phép vào các tài khoản email, thu thập và phân tích thông tin, rồi bán lại cho các đối tượng khác trên không gian mạng nhằm trục lợi.

Căn cứ kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: L.V.D. (SN 2002, trú tại Thanh Hóa), D.D.D. (SN 2001, trú tại Gia Lai) và N. (SN 2000, trú tại Hà Nội) về tội " Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác" theo Điều 289 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thông qua ứng dụng Telegram các đối tượng đã móc nối với một số đối tượng người nước để mua bán, trao đổi dữ liệu email.

Công an tỉnh Tuyên Quang nhận định đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư và an toàn thông tin cá nhân của hàng tỷ người dùng. Cơ quan công an khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin nhạy cảm như CCCD/CMND, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP qua mạng xã hội hoặc email, chỉ cài đặt ứng dụng từ nguồn chính thống, thận trọng với các đường link, email lạ. Đồng thời, đặt mật khẩu mạnh, thay đổi định kỳ và kích hoạt xác thực hai lớp để bảo vệ tài khoản cá nhân.