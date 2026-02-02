Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Tin mới vụ nhóm du khách nước ngoài bị đuổi đánh tới tấp ở Nha Trang

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ba đối tượng tấn công nhóm du khách nước ngoài ở Nha Trang bị điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và các vi phạm liên quan.

Ngày 2/2, lãnh đạo Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng dùng hung khí tấn công nhóm du khách nước ngoài, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và các vi phạm liên quan.

z7485234282833-6375ca49e6ce5140bd00a6b631d29283.jpg
Các đối tượng (từ trái qua): Nguyễn Thành Đạt, Huỳnh Thanh Danh và Đoàn Anh Quốc tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 3h ngày 27/1, Đoàn Anh Quốc (SN 2003, trú phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa), nhân viên quán Q'Bar trên đường Nguyễn Thiện Thuật, vào ca làm việc. Đến khoảng 4h, một nhóm gồm 4 khách nước ngoài xảy ra mâu thuẫn với một người khác trong quán. Nguyễn Thành Đạt (SN 1988 - em trai chủ quán) ra can ngăn thì bị một người trong nhóm khách đánh.

Thấy vậy, Quốc lấy gậy bi-a, gậy gỗ và một thanh sắt trong quán, đưa cho Huỳnh Thanh Danh (SN 1999, trú xã Bắc Khánh Vĩnh) và Đạt cầm, rồi cùng nhau đuổi đánh nhóm du khách từ trước quán ra đường Nguyễn Thiện Thuật. Một nữ nhân viên tên Thúy cũng tham gia chửi bới.

Khi đến giữa đường, Quốc, Đạt và Thúy dừng lại. Còn Danh tiếp tục cầm gậy sắt rượt đuổi nhóm khách đến khu vực trước Jisoo Club, cách quán Q'Bar khoảng 40m. Nhóm của Quốc không bị thương, còn tình trạng của nhóm người nước ngoài thì không rõ.

Theo lãnh đạo Công an phường Nha Trang, hiện đơn vị cũng đã xác minh được một người nước ngoài liên quan đến vụ việc, đồng thời tiếp tục xác minh những người còn lại để làm rõ.

Phùng Quang
#tạm giữ hình sự #Công an phường Nha Trang #người nước ngoài #đuổi đánh #nhóm du khách nước ngoài bị đuổi đánh ở Nha Trang #điều tra vụ nhóm du khách nước ngoài bị đuổi đánh ở Nha Trang

Xem thêm

Cùng chuyên mục