Tin mới vụ nhóm du khách nước ngoài bị đuổi đánh tới tấp ở Nha Trang

TPO - Ba đối tượng tấn công nhóm du khách nước ngoài ở Nha Trang bị điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và các vi phạm liên quan.

Ngày 2/2, lãnh đạo Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng dùng hung khí tấn công nhóm du khách nước ngoài, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và các vi phạm liên quan.

Các đối tượng (từ trái qua): Nguyễn Thành Đạt, Huỳnh Thanh Danh và Đoàn Anh Quốc tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 3h ngày 27/1, Đoàn Anh Quốc (SN 2003, trú phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa), nhân viên quán Q'Bar trên đường Nguyễn Thiện Thuật, vào ca làm việc. Đến khoảng 4h, một nhóm gồm 4 khách nước ngoài xảy ra mâu thuẫn với một người khác trong quán. Nguyễn Thành Đạt (SN 1988 - em trai chủ quán) ra can ngăn thì bị một người trong nhóm khách đánh.

Thấy vậy, Quốc lấy gậy bi-a, gậy gỗ và một thanh sắt trong quán, đưa cho Huỳnh Thanh Danh (SN 1999, trú xã Bắc Khánh Vĩnh) và Đạt cầm, rồi cùng nhau đuổi đánh nhóm du khách từ trước quán ra đường Nguyễn Thiện Thuật. Một nữ nhân viên tên Thúy cũng tham gia chửi bới.

Khi đến giữa đường, Quốc, Đạt và Thúy dừng lại. Còn Danh tiếp tục cầm gậy sắt rượt đuổi nhóm khách đến khu vực trước Jisoo Club, cách quán Q'Bar khoảng 40m. Nhóm của Quốc không bị thương, còn tình trạng của nhóm người nước ngoài thì không rõ.

Theo lãnh đạo Công an phường Nha Trang, hiện đơn vị cũng đã xác minh được một người nước ngoài liên quan đến vụ việc, đồng thời tiếp tục xác minh những người còn lại để làm rõ.