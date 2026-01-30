Điều tra nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công du khách nước ngoài ở Nha Trang

TPO - Clip ghi lại cảnh nhóm du khách nước ngoài bị truy đuổi, chém tới tấp bằng hung khí tại Nha Trang lan truyền nhanh trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Ngày 30/1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo Công an phường khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc một nhóm du khách nước ngoài bị một nhóm người Việt Nam dùng hung khí tấn công.

Cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 21 giây ghi lại cảnh xô xát giữa nhóm du khách nước ngoài và nhóm thanh niên người Việt Nam. Theo nội dung clip, khi xảy ra mâu thuẫn, nhóm du khách tìm cách bỏ chạy thì bị khoảng 5 người, gồm cả nam và nữ, truy đuổi và tấn công.

Nhóm du khách nước ngoài bị tấn công. Ảnh cắt từ clip.

Đáng chú ý, một du khách khi quay lại cứu bạn đã bị một thanh niên cầm dao tự chế lao tới chém liên tiếp, khiến nạn nhân ngã xuống đất. Dù cố gắng đứng dậy bỏ chạy, người này tiếp tục bị một đối tượng khác cầm dao phóng lợn truy đuổi, chém nhiều nhát.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được một người đứng từ xa quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều bình luận, chia sẻ. Phần lớn ý kiến bày tỏ lo ngại cho tính mạng các du khách, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng hung khí.