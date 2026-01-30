Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Quảng Ngãi đề nghị Trung ương hỗ trợ 106 tỷ đồng khắc phục dịch bệnh động vật

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dịch bệnh động vật bùng phát năm 2025 đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi ở Quảng Ngãi, làm hàng chục nghìn con gia súc, gia cầm phải tiêu hủy.

Ngày 30/1, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính xem xét, trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ hơn 106,4 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do dịch bệnh động vật trên cạn và hỗ trợ lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh trong năm 2025.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong năm 2025, dịch bệnh động vật trên cạn, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục trên trâu bò và cúm gia cầm, đã gây thiệt hại lớn cho hoạt động chăn nuôi, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân và sự ổn định của ngành nông nghiệp địa phương.

f5dc8061d10b5f55061a.jpg
Lực lượng chức năng đưa lợn bị bệnh đi tiêu hủy.

Cụ thể, đối với dịch tả lợn châu Phi, từ ngày 1/1 - 31/12/2025, toàn tỉnh có hơn 92.000 con lợn bị tiêu hủy, với tổng trọng lượng trên 5,29 triệu kg. Tổng kinh phí đề xuất hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi có lợn bị thiệt hại do dịch bệnh này lên tới hơn 208,5 tỷ đồng. Đây là loại dịch bệnh gây thiệt hại lớn nhất, tác động mạnh đến ngành chăn nuôi chủ lực của tỉnh.

Bên cạnh đó, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò cũng ghi nhận thiệt hại với 25 con gia súc bị tiêu hủy trong năm 2025, tổng kinh phí hỗ trợ đề xuất gần 140 triệu đồng. Đối với cúm gia cầm, từ cuối tháng 7 đến hết năm 2025, toàn tỉnh có hơn 25.500 con gia cầm bị thiệt hại, kinh phí hỗ trợ đề xuất hơn 1,13 tỷ đồng.

Ngoài hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất bị thiệt hại, UBND tỉnh Quảng Ngãi còn đề nghị bố trí hơn 3,21 tỷ đồng để hỗ trợ những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. Đây là lực lượng trực tiếp tham gia tiêu độc, khử trùng, tiêu hủy động vật mắc bệnh và giám sát dịch tễ tại cơ sở, góp phần quan trọng trong việc khống chế, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

4afe6d4c3c26b278eb37.jpg
Từ ngày 1/1 - 31/12/2025, toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 92.000 con lợn bị tiêu hủy, với tổng trọng lượng trên 5,29 triệu kg.

Tổng kinh phí hỗ trợ thiệt hại và phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trong năm 2025 của tỉnh Quảng Ngãi được xác định gần 213 tỷ đồng. Theo quy định hiện hành, ngân sách Trung ương hỗ trợ 50%, vì vậy, tỉnh này đề nghị Bộ Tài chính sớm xem xét, trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ hơn 106,4 tỷ đồng để kịp thời chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi và ổn định sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Nguyễn Ngọc
