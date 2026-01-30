Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xử phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông khỏa thân chụp ảnh trước cổng trường đại học

Hương Chi
TPO - Hình ảnh người đàn ông trần truồng, uốn éo trước cổng trường Trường đại học Bách Khoa TPHCM gây xôn xao dư luận. Công an địa phương nhanh chóng vào cuộc, xác định danh tính người này và tiến hành xử phạt hành chính.

Ngày 30/1, Công an phường Đông Hòa (TPHCM) đã phối hợp với các đơn vị liên quan mời làm việc với ông N.D.K.(34 tuổi, ngụ TPHCM) liên quan đến hình ảnh phản cảm xuất hiện trên mạng xã hội.

dh-6828.png
Hình ảnh người đàn ông trần truồng chia sẻ trên mạng xã hội

Trước đó, hình ảnh người đàn ông trần truồng, uốn éo, gây phản cảm trước cổng Trường đại học Bách khoa TPHCM (Cơ sở tại Làng đại học, phường Đông Hòa, TPHCM) khiến dư luận bức xúc.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an phường Đông Hòa nhanh chóng vào cuộc xác minh. Công an xác định, ông N.D.K. đã tự chụp, đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh và clip có nội dung dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Công an phường Đông Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.D.K. về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Ông K. bị phạt 7,5 triệu đồng, buộc gỡ bỏ toàn bộ đường dẫn, thông tin vi phạm đã đăng tải trên mạng xã hội.

Hương Chi
