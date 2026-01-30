Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu đảm bảo tiến độ các dự án nhà ở xã hội

TPO - Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Đặng Xuân Phong yêu cầu tăng cường đôn đốc, đẩy nhanh và theo dõi chặt chẽ tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án nhà ở xã hội, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra, phấn đấu vượt kế hoạch hằng năm và cả giai đoạn 2021–2030.

Cụ thể, ngày 29/1, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Ninh Bình và Ban Chỉ đạo về phát triển nhà ở xã hội và thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tổ chức phiên họp đánh giá tiến độ thực hiện các dự án. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, Trưởng các Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong giai đoạn 2021–2024, tỉnh đã hoàn thành 964 căn hộ, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Năm 2025, hoàn thành 4.461 căn hộ, tiếp tục đạt 100% chỉ tiêu, trong đó có 3 dự án đã hoàn thành và 5 dự án đã hoàn thành xây thô, đang hoàn thiện các hạng mục còn lại. Hiện, 8 dự án đang triển khai thi công với tổng số 7.660 căn hộ; 22 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với khoảng 24.973 căn hộ. Dự kiến trong năm 2026 sẽ hoàn thành khoảng 6.524 căn, qua đó cơ bản đáp ứng và có khả năng hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 theo giao của Thủ tướng Chính phủ...

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đối với các dự án trọng điểm quốc gia do Trung ương xác định thực hiện trên địa bàn tỉnh, các ngành, địa phương liên quan phải chủ động phối hợp với các ban quản lý dự án, khẩn trương xác định vị trí giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng kế hoạch.

Đối với các dự án trọng điểm thuộc tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các ngành có liên quan phối hợp với chủ đầu tư rà soát lại tiến độ thực hiện, tiếp tục tập trung nguồn lực, xây dựng kế hoạch chi tiết để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, với quy mô, vị trí và vai trò của tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay, các dự án trọng điểm liên quan đến kết cấu hạ tầng đô thị cần được xem xét, triển khai trên cơ sở bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh thời kỳ mới, quy hoạch ngành, quy hoạch đô thị và định hướng phát triển dài hạn gắn với đặc trưng của đô thị di sản. Theo đó, các dự án hạ tầng đô thị không chỉ có ý nghĩa tạo động lực phát triển, tăng cường kết nối vùng và liên vùng, mà còn phải bảo đảm tính thẩm mỹ, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, không làm phá vỡ cấu trúc đô thị di sản, đồng thời mang giá trị độc đáo với tầm nhìn phát triển bền vững lâu dài.

Đối với việc triển khai các dự án nhà ở xã hội, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thời gian qua; khẳng định tỉnh Ninh Bình đã cơ bản đáp ứng và có khả năng hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội do Thủ tướng Chính phủ giao, qua đó góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tăng cường đôn đốc, đẩy nhanh và theo dõi chặt chẽ tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra, phấn đấu vượt kế hoạch hằng năm và cả giai đoạn 2021–2030. Đồng thời, nghiên cứu giao quyền quản lý, khai thác quỹ nhà ở xã hội được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sau đầu tư.