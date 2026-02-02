Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thông tin Cục CSGT đề xuất phạt 5 triệu đồng người quay video CSGT là sai sự thật

Thanh Hà
TPO - Cục CSGT khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc đơn vị đưa ra đề xuất xử phạt 5 triệu đồng người quay video lực lượng CSGT làm nhiệm vụ mà chưa được phép là sai sự thật.

Nội dung sai sự thật được lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện trên mạng xã hội đang đưa thông tin về việc Cục CSGT đưa ra đề xuất xử phạt 5 triệu đồng đối với cá nhân quay video lực lượng Cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ mà chưa được sự cho phép. Kèm theo đó là hình ảnh do AI (trí tuệ nhân tạo) thiết lập.

Các thông tin lan truyền này nêu, việc xử phạt nhằm đảm bảo trật tự tại hiện trường, đồng thời ngăn chặn việc ghi hình và phát tán hình ảnh có thể gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến uy tín lực lượng hoặc làm gián đoạn quá trình xử lý vi phạm...

Về thông tin trên, Cục CSGT khẳng định đây là thông tin giả.

Do đó, cá nhân, tổ chức phát tán, lan truyền thông tin này sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
