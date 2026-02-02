Tuyên án 100 bị cáo làm giả phiếu kiểm nghiệm kẹo Kera, sữa Hiup

TPO - Hai chủ mưu vụ án là Đoàn Hữu Lượng bị phạt 25 năm tù (trong đó 18 năm tù về tội "Giả mạo trong công tác" và 7 năm tù về tội Đưa hối lộ"), Hồ Thị Thanh Phương bị phạt 27 năm tù (trong đó 19 năm tù về tội "Giả mạo trong công tác" và 8 năm tù về tội "Đưa hối lộ"). Cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ là bị cáo Nguyễn Nam Khánh bị phạt 3 năm tù về tội "Giả mạo trong công tác".

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, trưa ngày 2/2 HĐXX TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm đối với 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek cùng nhiều tổ chức, cá nhân liên quan .

HĐXX tại phiên tòa.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV và nguyên Giám đốc Công ty TNHH Khoa học TSL) 25 năm tù chung cho 2 tội danh "Đưa hối lộ" và "Giả mạo trong công tác".

Tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) 27 năm tù chung cho 2 tội danh "Đưa hối lộ" và "Giả mạo trong công tác".

HĐXX tuyên phạt 98 bị cáo còn lại từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 17 năm tù, cùng về tội “Giả mạo trong công tác”.

Về dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Đoàn Hữu Lượng nộp lại 98 tỷ đồng và bị cáo Hồ Thị Thanh Phương nộp lại 99 tỷ đồng.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng tại phiên tòa.

HĐXX nhận định rằng, việc vắng mặt của một số người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan không ảnh hưởng tới việc xét xử, quyền lợi của những người khác. Những người vắng mặt có lời khai tại Cơ quan điều tra.

Trong vụ án này, Tòa án xét xử theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, các nội dung khác không có trong hồ sơ vụ án, Tòa án không xét xử.

Theo HĐXX, cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng quy định pháp luật, không oan sai. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của nhà nước, xâm phạm đến hoạt động thử nghiệm, kiểm nghiệm và công bố chất lượng sản phẩm và làm suy yếu sức cạnh tranh lành mạnh của hàng hóa trong nước, gián tiếp làm ảnh hưởng sức khoẻ người tiêu dùng... cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò và hậu quả do từng bị cáo gây ra.

HĐXX xác định, bị cáo Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương là lãnh đạo cao nhất, chủ chốt và là giám đốc điều hành Công ty TSL, Avatek... Hai bị cáo vì động cơ tư lợi đã chỉ đạo cấp dưới thuộc các phòng ban thực hiện hành vi cấp Phiếu kết quả kiểm nghiệm giả.

Cụ thể, bị cáo Lượng chỉ đạo các bị cáo là nhân viên Công ty TSL làm giả 118.046 Phiếu kết quả thử nghiệm. Bị cáo Phương đã chỉ đạo nhân viên Công ty TSL và Avatek làm giả 190.337 Phiếu kết quả thử nghiệm.

Các bị cáo đã có chủ trương thông qua vợ chồng Nguyễn Nam Khánh và Nguyễn Hà Linh chi tiền cho các cá nhân để xin cấp phép, tạo điều kiện trong quá trình hoạt động.

HĐXX xác định, hai bị cáo Lượng và Phương có vai trò cao nhất và phải chịu trách nhiệm với toàn bộ hậu quả trong vụ án và cần áp dụng mức hình phạt phải nghiêm khắc, cao hơn các bị cáo khác...

Các bị cáo nghe tòa tuyên án sáng nay 2/2.

Theo HĐXX, tại phiên tòa, bị cáo Đoàn Hữu Lượng thừa nhận hành vi nêu trong cáo trạng. Bị cáo Lượng hưởng lợi hơn 98 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Lượng cũng có hành vi đưa hối lộ cho một số cán bộ thuộc các bộ, ngành nhằm xin cấp phép chỉ định kiểm nghiệm, tạo điều kiện cho Công ty TSL hoạt động. Từ năm 2020 đến 2025, bị cáo Lượng thực hiện đưa gần 4 tỷ đồng, để tác động đến các cơ quan chức năng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Phương giữ chức Giám đốc điều hành Công ty TSL (từ năm 2020 đến tháng 2/2023) và Công ty Avatek (từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2025), đã chỉ đạo nhân viên lập giả 190.337 phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi bất chính khoảng 99 tỷ đồng; thực hiện hành vi đưa hối lộ 3,3 tỷ đồng nhằm xin cấp phép, tạo điều kiện cho Công ty TSL hoạt động.

HĐXX ghi nhận bị cáo Hồ Thị Thanh Phương là người khuyết tật. Ghi nhận cho các bị cáo Phương các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như đã khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng và tích cực phối hợp với cơ quan điều tra.

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ), theo HĐXX là có mối quan hệ quen biết với một số cá nhân thuộc các bộ, ngành. Lợi dụng các mối quan hệ này, bị cáo Khánh đã tác động, can thiệp trái quy định để trục lợi cá nhân, đúng như nội dung cáo trạng đã nêu. Hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, bị cáo đã trục lợi số tiền 2,4 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh) có hành vi giúp sức làm giả 762 phiếu kết quả thử nghiệm và đưa hối lộ 410 triệu đồng.

HĐXX cho rằng, bị cáo Nguyễn Nam Khánh phạm tội nhiều lần, thuộc tình tiết định khung nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Trong vụ án này, Khánh và vợ là bị cáo Linh đều là bị cáo, đang có con nhỏ nên cũng xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Ngoài ra, HĐXX cũng xem xét, ghi nhận cho các bị cáo khác trong vụ án nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như đã khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng và tích cực phối hợp với cơ quan điều tra.

Về nội dung vụ án, HĐXX xác định như nội dung cáo trạng đã truy tố, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, vì mục đích thu lợi bất chính, một số cá nhân tại Công ty TSL và Công ty Avatek cùng hàng trăm tổ chức, cá nhân trung gian đã thỏa thuận lập phiếu kết quả thử nghiệm giả bằng nhiều thủ đoạn như không gửi mẫu, gửi mẫu mang tính hợp thức hóa hoặc chỉnh sửa các chỉ tiêu thử nghiệm.

Công ty TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính khoảng 117 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2025, Công ty Avatek phát hành hơn 102.500 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho khoảng 11.500 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính 83,7 tỷ đồng.

Để được tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giấy phép chỉ định thử nghiệm, các bị cáo thực hiện hành vi đưa gần 4 tỷ đồng nhằm nhờ tác động đến các cơ quan có thẩm quyền.