Ma túy 'đội lốt' thuốc lá điện tử âm thầm bủa vây học sinh, sinh viên

TPO - Tội phạm ma túy đang thay đổi phương thức hoạt động theo hướng tinh vi, ẩn danh, lợi dụng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để mua bán ma túy trá hình dưới dạng thuốc lá điện tử, pod chill, dung dịch CBD… trực tiếp nhắm vào học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên.

Các loại ma túy núp bóng sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu tẩm ma túy Tobaco...

Ma túy đang nhắm vào học sinh, sinh viên

Tội phạm ma túy đã và đang thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động theo hướng tinh vi, ẩn danh và khó phát hiện, đặc biệt, chúng lợi dụng không gian mạng để mua bán các loại ma túy “núp bóng” sản phẩm tưởng chừng vô hại, và nhắm thẳng vào học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên.

Trước diễn biến phức tạp đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã và đang chỉ đạo hệ lực lượng đấu tranh mạnh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy để phòng ngừa, ngăn chặn.

Điển hình, vừa qua đơn vị triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên không gian mạng được ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử, pod chill và dung dịch CBD. Đồng thời bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ 9 kg ma túy thảo mộc, 6 lít dung dịch CBD; 7,5 lít dung dịch có chứa ma túy thành phẩm, 308 điếu thuốc tẩm ma túy Tobaco.

Các vỏ hộp được thiết kế bắt mắt nhằm thu hút người sử dụng.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, hiện nay nhiều loại ma túy được ngụy trang dưới tên gọi các sản phẩm như thuốc lá điện tử, thảo mộc, Tobaco, chất kích thích nhẹ… với những cái tên nghe rất “vô hại”, dễ gây tò mò.

Các đối tượng quảng cáo trên mạng xã hội, hội nhóm kín, ứng dụng nhắn tin, thậm chí gắn mác “hợp pháp”, “không gây nghiện”, “chỉ giúp thư giãn”… để đánh lừa người sử dụng.

Đáng lo ngại, người sử dụng không cần trực tiếp gặp người bán, mọi giao dịch được thực hiện qua mạng, tiền được chuyển khoản nhanh chóng và ma túy được cất giấu tinh vi trong các kiện hàng, gói hàng thông thường, gửi về tận nhà qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Thuốc lá điện tử.

Dễ nghiện, tăng nguy cơ trầm cảm

Chính sự “tiện lợi”, kín đáo này khiến nhiều phụ huynh chủ quan, lơ là, không kiểm soát, ít ai ngờ rằng ngay trong những bưu kiện tưởng như vô hại được chuyển đến tận nhà lại chứa đựng, tiềm ẩn chất ma túy nguy hiểm.

Trái với những lời dụ dỗ, các loại ma túy núp bóng này tác động trực tiếp đến hệ thần kinh, gây rối loạn tâm lý, suy giảm trí nhớ, hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi.

Đối với thanh thiếu niên – lứa tuổi đang phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần – hậu quả càng nghiêm trọng hơn: Ảnh hưởng đến não bộ, làm giảm khả năng học tập, tư duy; dễ dẫn đến nghiện, từ đó phát sinh hành vi vi phạm pháp luật; gia tăng nguy cơ trầm cảm, rối loạn cảm xúc, thậm chí tự gây hại cho bản thân và những người xung quanh…

Không ít trường hợp chỉ vì tò mò thử một lần đã rơi vào vòng xoáy nghiện ngập, đánh mất tương lai, để lại nỗi đau cho gia đình và xã hội.

Các loại ma túy "núp bóng".

Làm gì để bảo vệ con em trước cám dỗ ma túy "núp bóng"

Theo cơ quan chức năng, để kịp thời phòng ngừa, cha mẹ và giáo viên cần quan tâm, theo dõi sát sao những biểu hiện bất thường của con em, học sinh như: thường xuyên sử dụng điện thoại, tham gia các nhóm kín trên mạng, có biểu hiện che giấu nội dung trao đổi; nhận các gói hàng không rõ nguồn gốc, giải thích mập mờ về món đồ bên trong; thay đổi tâm lý đột ngột như cáu gắt, lơ là học tập, thức khuya, mệt mỏi kéo dài; chi tiêu bất thường, thường xuyên xin tiền nhưng không rõ mục đích.

"Phòng, chống ma túy trong môi trường học đường và gia đình không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng, mà cần sự chung tay của toàn xã hội" - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhấn mạnh.

Do đó, từ phía gia đình, cha, mẹ cần tăng cường trò chuyện, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng mạng an toàn cho con em. Đồng thời nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép nội dung phòng chống ma túy vào các hoạt động giáo dục.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy, cần kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý, ngăn chặn hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.