Từ vụ bắt quả tang ‘ship’ súng tự chế, bóc gỡ đường dây sản xuất vũ khí

TPO - Từ vụ bắt đối tượng trên đường giao súng tự chế cùng hơn 1.000 viên đạn, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bóc gỡ đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh qua mạng xã hội.

Ngày 1/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Các đối tượng gồm: Lê Như Đức (trú Thanh Hóa), Trần Ngọc Quân, Nguyễn Đức Phúc (cùng trú Đắk Lắk) và Phạm Đức Chung (trú Lào Cai). Trong đó, Đức được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Đức

Trước đó, ngày 7/1, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Đức khi đang vận chuyển một khẩu súng khí nén PCP cùng hơn 1.000 viên đạn chì, để giao cho khách tại xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk. Kết quả giám định xác định toàn bộ số tang vật trên là vũ khí quân dụng.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai từ khoảng tháng 5/2025, qua mạng xã hội thấy nhiều người có nhu cầu mua súng tự chế nên tham gia các hội nhóm, đặt mua linh kiện, lắp ráp súng để bán kiếm lời. Sau khi hoàn thiện, Đức quay video quảng bá trên mạng, thỏa thuận giá cả và gửi hàng cho khách.

Tang vật vụ án bị thu giữ. Ảnh: Anh Đức

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ thêm Quân và Phúc; đồng thời cử tổ công tác phối hợp bắt giữ Chung tại Lào Cai (đối tượng chuyên cung cấp thiết bị), linh kiện phục vụ việc chế tạo súng.

Khám xét nơi ở các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 5 khẩu súng quân dụng cùng nhiều máy móc, dụng cụ phục vụ việc chế tạo. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.