Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Từ vụ bắt quả tang ‘ship’ súng tự chế, bóc gỡ đường dây sản xuất vũ khí

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ vụ bắt đối tượng trên đường giao súng tự chế cùng hơn 1.000 viên đạn, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bóc gỡ đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh qua mạng xã hội.

Ngày 1/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Các đối tượng gồm: Lê Như Đức (trú Thanh Hóa), Trần Ngọc Quân, Nguyễn Đức Phúc (cùng trú Đắk Lắk) và Phạm Đức Chung (trú Lào Cai). Trong đó, Đức được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.

tienphong.jpg
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Đức

Trước đó, ngày 7/1, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Đức khi đang vận chuyển một khẩu súng khí nén PCP cùng hơn 1.000 viên đạn chì, để giao cho khách tại xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk. Kết quả giám định xác định toàn bộ số tang vật trên là vũ khí quân dụng.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai từ khoảng tháng 5/2025, qua mạng xã hội thấy nhiều người có nhu cầu mua súng tự chế nên tham gia các hội nhóm, đặt mua linh kiện, lắp ráp súng để bán kiếm lời. Sau khi hoàn thiện, Đức quay video quảng bá trên mạng, thỏa thuận giá cả và gửi hàng cho khách.

tienphong-421.jpg
Tang vật vụ án bị thu giữ. Ảnh: Anh Đức

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ thêm Quân và Phúc; đồng thời cử tổ công tác phối hợp bắt giữ Chung tại Lào Cai (đối tượng chuyên cung cấp thiết bị), linh kiện phục vụ việc chế tạo súng.

Khám xét nơi ở các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 5 khẩu súng quân dụng cùng nhiều máy móc, dụng cụ phục vụ việc chế tạo. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Huỳnh Thủy
#Vũ khí #Đắk Lắk #bắt giữ #đường dây #súng tự chế #mua bán

Xem thêm

Cùng chuyên mục