Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hai phụ nữ ‘sập bẫy’ lừa đảo làm Visa đi Mỹ, mất hơn nửa tỷ đồng

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lợi dụng nhu cầu làm thị thực xuất cảnh sang Mỹ, một đối tượng đã sử dụng mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt 510 triệu đồng của hai phụ nữ tại TP. Huế và vừa bị cơ quan công an khởi tố, điều tra.

Ngày 1/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội, với tổng số tiền 510 triệu đồng của hai phụ nữ trú trên địa bàn thành phố.

doi-tuong-vu2.jpg
Di lý đối tượng Vũ Tuấn Đạt về Huế phục vụ công tác điều tra.

Theo trình báo của các nạn nhân, chị N.T.M. (SN 1987, trú phường Thuận Hóa) và chị N.T.H. (SN 1991, trú phường An Cựu, TP. Huế) quen biết một tài khoản TikTok có tên “@endlove9922”, thường xuyên đăng tải các video quảng bá dịch vụ làm thị thực (visa) diện R1, đi theo đoàn Công giáo để xuất cảnh sang Mỹ.

Đối tượng giới thiệu đây là diện visa Công giáo R1, cho phép người Việt Nam đi theo đoàn của giáo xứ sang Mỹ để phục vụ sinh hoạt tôn giáo, với thời hạn cư trú lên đến 36 tháng. Trong quá trình trao đổi, đối tượng cung cấp nhiều thông tin về thủ tục, hồ sơ xuất cảnh có nội dung tương đồng với các thông tin mà các nạn nhân đã tự tìm hiểu trước đó, từ đó tạo dựng niềm tin.

Tin tưởng vào những cam kết của đối tượng và kỳ vọng có cơ hội đổi đời tại Mỹ, hai nạn nhân đã nhiều lần chuyển khoản tiền để làm hồ sơ, chi phí dịch vụ, với tổng số tiền lên đến 510 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng đã cắt đứt liên lạc, không thực hiện bất kỳ thủ tục xuất cảnh nào như đã hứa.

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm, với thủ đoạn lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã khẩn trương vào cuộc, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời tập trung lực lượng, phương tiện để điều tra, làm rõ.

Đến giữa tháng 1/2026, cơ quan công an xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là Vũ Tuấn Đạt (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại tổ 8, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai, hiện sinh sống tại TP.HCM). Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, triệu tập và di lý đối tượng về Huế để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Vũ Tuấn Đạt thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngọc Văn
#triệu tập #Công an TP Huế #di lý đối tượng #Vũ Tuấn Đạt #lừa đảo #đổi đời tại Mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục