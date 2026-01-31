Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt cặp đôi lừa đảo 'chạy' suất mua nhà ở xã hội

Nguyễn Thành
Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lợi dụng nhu cầu bức thiết về chỗ ở của người dân có hoàn cảnh khó khăn, hai đối tượng tại Đà Nẵng đã tự nhận có “quan hệ” để xin mua, thuê chung cư nhà ở xã hội, qua đó chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngày 31/1, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Khổng (1973, trú xã Hòa Tiến) và Trần Thị Thu Hà (1970; trú phường Hòa Khánh, cùng thành phố Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn xin mua, thuê chung cư nhà ở xã hội.

e6d953d978aef6f0afbf-3896.jpg
Công an thực hiện lệnh khởi tố với Huỳnh Khổng.

Quá trình điều tra, xác định dù cả Khổng và Hà không có chức năng, thẩm quyền trong việc xét duyệt, bố trí, cho thuê hoặc mua nhà ở xã hội nhưng đã tự nhận có mối quan hệ với cơ quan chức năng, đưa ra thông tin gian dối về khả năng xin căn hộ tại một khu chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn Đà Nẵng.

Thủ đoạn của các đối tượng là tiếp cận những người có hoàn cảnh khó khăn, không có nhà ở hoặc có nhu cầu bức thiết về chỗ ở, từ đó để tạo thêm lòng tin, các đối tượng đưa mẫu đơn xin thuê, mua nhà ở xã hội để các bị hại điền và ký, xác nhận chính quyền địa phương. Đồng thời, các đối tượng cũng thu tiền “đặt cọc”, “chi phí lo thủ tục” với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi trường hợp, cam kết trong thời gian 3–4 tháng sẽ được bố trí căn hộ.

2a811fe53592bbcce283-2214.jpg
Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với Trần Thị Thu Hà.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2021 đến năm 2023, các đối tượng đã nhiều lần nhận tiền của người dân để xin thuê, mua nhiều căn hộ chung cư nhà ở xã hội.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện việc nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng, mà liên tục đưa ra các lý do trì hoãn, kéo dài thời gian, hứa hẹn lòng vòng nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Bước đầu, Cơ quan điều tra đã làm rõ một số bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 1,2 tỷ đồng. Số tiền này được các đối tượng chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng trung gian, sau đó rút tiền mặt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Nguyễn Thành
Thanh Hiền
#lừa đảo #Đà Nẵng #nhà xã hội #bắt giữ #tội phạm #ngân hàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục