Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Điều tra người chồng sát hại vợ rồi bị rắn cắn suýt chết ở Hải Phòng

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mâu thuẫn không được giải quyết, Tuấn đã bóp cổ khiến vợ tử vong trong phòng ngủ. Sau khi gây án, đối tượng đi ra vườn sau nhà thì bị rắn cắn và bị ngất ở trong nhà.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng vừa điều tra, làm rõ vụ án chồng sát hại vợ, xảy ra trên địa bàn xã Việt Khê.

Trước đó, ngày 27/12/2025, Công an xã Việt Khê nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện chị N.T.H (SN 1987, ở thôn Lại Xuân) tử vong trên giường ngủ tại nhà riêng với nhiều dấu hiệu bất thường.

Bên cạnh nạn nhân là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1983, chồng chị N.T.H) có biểu hiện hôn mê, sùi bọt mép, chân trái có nhiều vết thương, có biểu hiện bị trúng độc nguy cơ tử vong cao, được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Việt Khê vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Sau hơn một tháng tập trung đấu tranh chuyên án, với các chứng cứ, tài liệu thu thập được, đối tượng Nguyễn Minh Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng bước đầu khai, do nghi ngờ vợ ngoại tình nên đêm 26/12/2025, Tuấn và vợ xảy ra mâu thuẫn. Bức xúc trước thái độ, thách thức của chị N.T.H nên Tuấn đã dùng chăn chèn cổ, dùng chân ghì chặt mạn sườn rồi bóp cổ khiến vợ tắt thở.

Sau khi gây án, đối tượng đi ra vườn sau nhà thì bị rắn độc cắn nên bò vào trong nhà và bị ngất.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #án mạng #sát hại vợ #nghi ngoại tình

Xem thêm

Cùng chuyên mục