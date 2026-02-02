Điều tra người chồng sát hại vợ rồi bị rắn cắn suýt chết ở Hải Phòng

TPO - Mâu thuẫn không được giải quyết, Tuấn đã bóp cổ khiến vợ tử vong trong phòng ngủ. Sau khi gây án, đối tượng đi ra vườn sau nhà thì bị rắn cắn và bị ngất ở trong nhà.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng vừa điều tra, làm rõ vụ án chồng sát hại vợ, xảy ra trên địa bàn xã Việt Khê.

Trước đó, ngày 27/12/2025, Công an xã Việt Khê nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện chị N.T.H (SN 1987, ở thôn Lại Xuân) tử vong trên giường ngủ tại nhà riêng với nhiều dấu hiệu bất thường.

Bên cạnh nạn nhân là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1983, chồng chị N.T.H) có biểu hiện hôn mê, sùi bọt mép, chân trái có nhiều vết thương, có biểu hiện bị trúng độc nguy cơ tử vong cao, được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Việt Khê vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Sau hơn một tháng tập trung đấu tranh chuyên án, với các chứng cứ, tài liệu thu thập được, đối tượng Nguyễn Minh Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng bước đầu khai, do nghi ngờ vợ ngoại tình nên đêm 26/12/2025, Tuấn và vợ xảy ra mâu thuẫn. Bức xúc trước thái độ, thách thức của chị N.T.H nên Tuấn đã dùng chăn chèn cổ, dùng chân ghì chặt mạn sườn rồi bóp cổ khiến vợ tắt thở.

Sau khi gây án, đối tượng đi ra vườn sau nhà thì bị rắn độc cắn nên bò vào trong nhà và bị ngất.