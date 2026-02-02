Một luật sư bị phạt 10 năm tù vì phạm tội về ma túy

Ngày 2/2, HĐXX TAND khu vực 5 – TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Phan Hòa Nhựt (38 tuổi, ngụ An Giang) 10 năm tù chung cho 2 tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Phan Hòa Nhựt trước khi bị bắt. Ảnh: Báo Long An (cũ)

Theo lý lịch tư pháp, bị cáo Phan Hòa Nhựt có nghề nghiệp là luật sư. Từ năm 2010 đến năm 2017, công tác tại Viện KSND tỉnh An Giang. Năm 2017 đến năm 2020 Nhựt làm luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh An Giang. Từ tháng 4/2021 đến khi bị bắt, Phan Hòa Nhựt làm luật sư thuộc Đoàn luật sư TPHCM.

Chung vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Toàn (31 tuổi, ngụ Nam Định) 10 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; bị cáo Lê Thị Quỳnh Như (25 tuổi, ngụ Đắk Lắk) bị phạt 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép ma túy”, 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt của bị cáo Như là 11 năm tù.

Theo cáo trạng, lúc 7h15 phút ngày 15/5/2024, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Phú Nhuận (cũ) phối hợp với Công an Phường 7, quận Phú Nhuận (cũ) kiểm tra hành chính tại phòng 101 nhà số 61 Trần Kế Xương, Phường 7, quận Phú Nhuận (cũ), phát hiện bắt quả tang Lê Thị Quỳnh Như, Phan Hòa Nhựt, Trần Văn Toàn, Trần Thị Hoài Thương đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nhựt khai ngày 12/5/2024 được Lê Thị Quỳnh Như; Nguyễn Thị Hoài Thương (24 tuổi, cùng quê Đăk Lăk) và Trần Văn Toàn rủ đi nhậu.

Khi cả nhóm về phòng trọ của Như trên đường Trần Kế Xương tiếp tục uống bia và sử dụng ma túy. Nhựt mang theo đèn laze, đèn phi hành gia và một đĩa sành trắng lấy từ quán nhậu.

Trần Văn Toàn lên mạng đặt mua nước vui và ma túy hết hơn 8 triệu đồng cho cả nhóm sử dụng. Đến tối 13/5/2024, sau khi trả tiền mua ma túy cho Toàn, Nhựt tiếp tục kêu mua thêm cho cả nhóm sử dụng. Cả nhóm sử dụng hết 3 gói ma túy, 2 gói nước vui, còn một gói nước vui bị tổ công tác thu giữ.

Trong vụ án này, Trần Thị Hoài Thương có sử dụng ma túy cùng với Nhựt và Toàn. Tuy nhiên Thương không tham gia vào việc mua, chuẩn bị ma túy, công cụ để sử dụng ma túy, không hùn tiền mua ma túy. Vì vậy, không có căn cứ xử lý về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Công an Phường 7, quận Phú Nhuận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Thương về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy” được quy định tại khoản 1 Điều 23 NĐ 144/NĐ-CP với số tiền 1,5 triệu đồng.