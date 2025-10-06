Gần 600 luật sư tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 38 LAWASIA

TPO - Hội nghị thường niên lần thứ 38 của Hiệp hội Luật châu Á – Thái Bình Dương (LAWASIA) sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 11/10. Sự kiện được tổ chức bởi Hiệp hội Luật châu Á – Thái Bình Dương phối hợp cùng với Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Ngày 6/10, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức họp báo nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Luật sư (10/10/1945-10/10/2025) và Hội nghị thường niên lần thứ 38 của Hiệp hội Luật châu Á - Thái Bình Dương (LAWASIA).

Tại buổi họp báo, Tiến sĩ, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Luật sư (10/10/1945-10/10/2025) là sự kiện rất quan trọng và là mốc son đánh dấu sự hình thành và phát triển đội ngũ luật sư Việt Nam.

Trải qua 80 năm, cùng với những bước phát triển của đất nước, đội ngũ luật sư Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện sứ mệnh của mình trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế.

Tiến sĩ, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại họp báo.

Đối với Hội nghị thường niên lần thứ 38 của Hiệp hội Luật châu Á - Thái Bình Dương (LAWASIA), Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho hay, Hội nghị được tổ chức từ ngày 11/10 - 13/10 tại Hà Nội, do Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Luật châu Á - Thái Bình Dương tổ chức. Tham dự Hội nghị này có khoảng 600 đại biểu là các luật sư trong và ngoài nước.

Đây là hội nghị quan trọng nhất của Hiệp hội Luật châu Á - Thái Bình Dương. Tại đây, các luật sư tham dự sẽ có những chia sẻ về chuyên môn nghiệp vụ và những thuận lợi khó khăn của nghề luật sư tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; trong đó, câu chuyện câu chuyện của nghề luật sư là câu chuyện về chính trị, pháp lý rất phong phú và đa dạng…

Hội nghị thường niên LAWASIA được xem là sự kiện nổi bật nhất trong năm của LAWASIA. Hội nghị được tổ chức mỗi năm một lần tại một trong các quốc gia thành viên nhằm tạo ra sự kết nối giữa các ý tưởng, sự đổi mới, cập nhật xu hướng hoạt động, phát triển và trao đổi kinh nghiệm.

Hội nghị là diễn đàn hội tụ lãnh đạo của các Hiệp hội luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư, các thành viên của LAWASIA trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được tổ chức để thảo luận về sự phát triển của pháp luật và nghề luật sư trong khu vực.

Ngoài ra, đây được coi là diễn đàn hữu ích để đội ngũ luật sư Việt Nam và các nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp, các vấn đề phát triển kinh tế, xây dựng nhà nước pháp quyền, chuyển đổi số... đang được các bên quan tâm.