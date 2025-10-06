Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Gần 600 luật sư tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 38 LAWASIA

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hội nghị thường niên lần thứ 38 của Hiệp hội Luật châu Á – Thái Bình Dương (LAWASIA) sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 11/10. Sự kiện được tổ chức bởi Hiệp hội Luật châu Á – Thái Bình Dương phối hợp cùng với Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Ngày 6/10, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức họp báo nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Luật sư (10/10/1945-10/10/2025) và Hội nghị thường niên lần thứ 38 của Hiệp hội Luật châu Á - Thái Bình Dương (LAWASIA).

Tại buổi họp báo, Tiến sĩ, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Luật sư (10/10/1945-10/10/2025) là sự kiện rất quan trọng và là mốc son đánh dấu sự hình thành và phát triển đội ngũ luật sư Việt Nam.

Trải qua 80 năm, cùng với những bước phát triển của đất nước, đội ngũ luật sư Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện sứ mệnh của mình trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế.

screen-shot-2025-10-06-at-125953.png
Tiến sĩ, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại họp báo.

Đối với Hội nghị thường niên lần thứ 38 của Hiệp hội Luật châu Á - Thái Bình Dương (LAWASIA), Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho hay, Hội nghị được tổ chức từ ngày 11/10 - 13/10 tại Hà Nội, do Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Luật châu Á - Thái Bình Dương tổ chức. Tham dự Hội nghị này có khoảng 600 đại biểu là các luật sư trong và ngoài nước.

Đây là hội nghị quan trọng nhất của Hiệp hội Luật châu Á - Thái Bình Dương. Tại đây, các luật sư tham dự sẽ có những chia sẻ về chuyên môn nghiệp vụ và những thuận lợi khó khăn của nghề luật sư tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; trong đó, câu chuyện câu chuyện của nghề luật sư là câu chuyện về chính trị, pháp lý rất phong phú và đa dạng…

Hội nghị thường niên LAWASIA được xem là sự kiện nổi bật nhất trong năm của LAWASIA. Hội nghị được tổ chức mỗi năm một lần tại một trong các quốc gia thành viên nhằm tạo ra sự kết nối giữa các ý tưởng, sự đổi mới, cập nhật xu hướng hoạt động, phát triển và trao đổi kinh nghiệm.

Hội nghị là diễn đàn hội tụ lãnh đạo của các Hiệp hội luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư, các thành viên của LAWASIA trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được tổ chức để thảo luận về sự phát triển của pháp luật và nghề luật sư trong khu vực.

Ngoài ra, đây được coi là diễn đàn hữu ích để đội ngũ luật sư Việt Nam và các nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp, các vấn đề phát triển kinh tế, xây dựng nhà nước pháp quyền, chuyển đổi số... đang được các bên quan tâm.

Hoàng An
#Luật sư #Luật sư Việt Nam #Liên đoàn Luật sư Việt Nam #Ngày truyền thống luật sư

Xem thêm

Cùng chuyên mục