Công tác Trợ giúp pháp lý được triển khai đúng tiến độ

Chiều 3/10, được biết, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc vừa làm việc với Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (PBGDPL&TGPL) về kết quả công tác quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV/2025.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục PBGDPL&TGPL Tô Thị Thu Hà cho biết, trong bối cảnh thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, thực hiện phân cấp, phân quyền, mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, Cục được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu cao với tiến độ cần huy động nguồn lực lớn nhưng Cục đã cố gắng, nỗ lực tập trung mọi nguồn lực, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý, công tác tham mưu hoàn thiện thể chế, xây dựng đề án được quan tâm, cơ bản bảo đảm tiến độ...

Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm việc với Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý.

Trong công tác PBGDPL, Cục đã tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, gắn với thực hiện các chương trình, kế hoạch của Bộ Tư pháp và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Công tác PBGDPL tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức, gắn chặt với triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông pháp luật.

Công tác TGPL; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật đã triển khai theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra. Các chương trình, đề án do Cục chủ trì được quan tâm, triển khai dưới nhiều hình thức hướng về cơ sở; chú trọng tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức pháp luật mới nhằm củng cố năng lực cho đội ngũ thực hiện các lĩnh vực quản lý nhà nước của Cục; chú trọng phổ biến, thông tin pháp luật cho người yếu thế, người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn trong việc đảm bảo các nguồn lực triển khai nhiệm vụ; khi hợp nhất các tỉnh, có 7 tỉnh thực hiện hợp nhất các Trung tâm TGPL nhà nước, do đó, công tác phối hợp với các cơ quan tố tụng và cơ quan có liên quan của một số địa phương chưa thật sự thuận lợi, cuộc sống của viên chức bị xáo trộn.

Trong quý IV, Cục tham mưu việc rà soát, hoàn thiện chính sách, quy định trong các lĩnh vực đang được giao phụ trách trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành các văn bản theo Chương trình công tác đã được phê duyệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới hiện nay; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo nhằm đổi mới công tác quản lý cũng như chuyên môn, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch xây dựng dự án: Luật TGPL sửa đổi, Luật Hòa giải ở cơ sở thay thế Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, Luật PBGDPL thay thế Luật PBGDPL năm 2012 và hồ sơ của 02 dự án Luật thay thế (Báo cáo rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách; Báo cáo kết quả thi hành Luật; Báo cáo đánh giá tác động…); tổ chức hội thảo, tọa đàm về sửa đổi các luật; thành lập Tổ soạn thảo.

Bà Tô Thị Thu Hà báo cáo kết quả công tác.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá cao những kết quả Cục PBGDPL&TGPL đạt được trong thời gian qua, trong đó nhấn mạnh những hội thảo, tọa đàm chuyên đề đã tổ chức được các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đánh giá cao, đáp ứng nguyện vọng của xã hội.

Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian từ nay đến cuối năm còn rất ngắn, do đó, đề nghị Cục PBGDPL&TGPL tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể như: Rà soát, tổng hợp tất cả các nhiệm vụ được phân công để đảm bảo thực hiện đúng, đủ, chất lượng; tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng 3 luật: Luật TGPL sửa đổi, Luật Hòa giải ở cơ sở thay thế Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và Luật PBGDPL thay thế Luật PBGDPL năm 2012, đồng thời, triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số trong đó, cần chú trọng việc nâng cấp, vận hành Cổng Pháp luật quốc gia, tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025, xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ còn lại của năm 2025; xây dựng Kế hoạch công tác năm 2026 bảm đảm đúng, sát thực tiễn, hiệu quả.