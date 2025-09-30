Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đường đông không thể di chuyển, bực tức chém hai người đi xe ba gác

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bực tức vì đường đông không di chuyển được, hai cáo Nguyễn Văn Sơn và Đỗ Văn Đông, đã tấn công hai thanh niên đi trên xe ba gác làm cả hai thương tích.

Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn (SN 1998) mức án 11 năm tù và Đỗ Văn Đông (SN 1989), cùng ở Hà Nội, lĩnh 7 năm tù về tội "Giết người".

Cáo buộc xác định, rạng sáng 9/10/2024, Sơn điều khiển xe máy chở Đông từ quán ăn về nhà. Khi đến cầu Ngự Tiền (huyện Mê Linh cũ), gặp chiếc xe ba bánh tự chế do anh Hoàng Đình Lương (SN 2002, ở Hà Nội) điều khiển, trên xe còn có anh Thèn Văn Bằng (SN 2002). Do lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông, xe của Sơn không thể di chuyển.

Bực tức, Sơn chửi tục, nhưng anh Lương không đáp lại mà tiếp tục chạy xe qua cầu, rồi rẽ vào bãi xe hoa quả xã Thanh Lâm (cũ) để nhận hàng. Sơn lái xe theo, chặn đầu xe anh Lương cự cãi, rồi lấy dao trong cốp xe chém anh Lương. Đông thấy Sơn chém người cũng lao vào cùng tấn công nạn nhân.

Anh Lương chạy về phía nhà bảo vệ, lấy ghế inox chống trả rồi tiếp tục chạy về UBND xã Thanh Lâm.

screen-shot-2025-09-30-at-155721.png
Hai bị cáo Nguyễn Văn Sơn và Đỗ Văn Đông.

Còn anh Thèn Văn Bằng cũng bị Đông và Sơn đánh, chém nhiều nhát khiến anh bỏ chạy, nhảy xuống sông Cà Lồ. Do bị thương nặng, mất nhiều máu, anh choáng váng, không thể tự lên bờ.

May mắn có anh Phạm Văn Quang (SN 1993) phát hiện, kéo anh Bằng lên, đưa đi cấp cứu.

Sau sự việc, các nạn nhân trình báo công an, Đông và Sơn bỏ trốn, lần lượt bị bắt. Đông từng có tiền án về tội "Cưỡng đoạt tài sản; Cướp tài sản; Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Hoàng An
#Đánh người #Chém người đi đường #Vô cớ đánh người #Lĩnh án vì đánh người #Đánh người đi đường #Côn đồ

Xem thêm

Cùng chuyên mục