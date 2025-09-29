Quy định về số lượng phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, xã sau sáp nhập

TPO - Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định số lượng phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, đối với các tỉnh, thành phố thực hiện sáp nhập, hợp nhất 3 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh có không quá 4 Phó Chủ tịch HĐND; trong khi các tỉnh, thành phố không thực hiện sáp nhập thì có không quá 2 Phó Chủ tịch HĐND.

Chiều 29/9, lãnh đạo Bộ Tư pháp chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) quy định số lượng Phó Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng Ban của HĐND cấp tỉnh, cấp xã và việc bố trí đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã hoạt động chuyên trách.

Trình bày Tờ trình, ông Phan Trung Tuấn (Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ) cho biết: Căn cứ Kết luận số 187-KL/TW ngày 29/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, dự thảo Nghị quyết quy định số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, đối với các tỉnh, thành phố thực hiện sáp nhập, hợp nhất 3 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh có không quá 4 Phó Chủ tịch HĐND; các tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 2 ĐVHC cấp tỉnh có không quá 3 Phó Chủ tịch HĐND.

Các ý kiến trong Hội đồng thẩm định bày tỏ nhất trí với Nghị quyết.



Đối với các tỉnh, thành phố không thực hiện hợp nhất, sáp nhập thì có không quá 2 Phó Chủ tịch HĐND. Trường hợp bố trí Chủ tịch HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh giảm tương ứng 1 người.

Về số lượng Phó Trưởng Ban của HĐND cấp tỉnh, đối với các tỉnh, thành phố thực hiện sáp nhập, hợp nhất 3 ĐVHC cấp tỉnh có không quá 4 Phó Trưởng Ban; tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 2 ĐVHC cấp tỉnh có không quá 3 Phó Trưởng Ban.

Trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 3 tỉnh, thành phố trước hợp nhất, sáp nhập thì có không quá 4 Phó Trưởng Ban; trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 2 tỉnh, thành phố trước hợp nhất, sáp nhập thì có không quá 3 Phó Trưởng Ban; trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 1 tỉnh, thành phố trước hợp nhất, sáp nhập thì có không quá 2 Phó Trưởng Ban.

Đối với các tỉnh, thành phố không thực hiện hợp nhất, sáp nhập thì mỗi Ban có không quá 2 Phó Trưởng Ban. Trường hợp bố trí Trưởng Ban của HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì số lượng Phó Trưởng Ban giảm tương ứng 1 người.

Cuộc họp ghi nhận các ý kiến trong Hội đồng thẩm định bày tỏ nhất trí về cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý của việc xây dựng Nghị quyết.