Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Truy sát bạn gái vì không trả 1 tỷ đồng sau khi chia tay

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Không đòi được tiền bạn gái sau khi chia tay, bị cáo Trương Đức Tân cầm dao đâm nhiều nhát khiến bạn gái tổn thương 15% sức khỏe.

Ngày 29/9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Đức Tân (SN 1983, ở Lạc Lương, Phú Thọ) mức án 10 năm tù về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Năm 2022, Tân quen biết, quan hệ tình cảm với chị H. (SN 1992). Sau đó, Tân đi lao động tại Trung Quốc, đến năm 2024 về Việt Nam, nhiều lần chuyển tiền cho chị H.

Đến tháng 3/2025, chị H. chủ động chia tay Tân, bị cáo nhiều lần gọi điện, nhắn tin xin quay lại nhưng không được hồi âm.

screen-shot-2025-09-29-at-135008.png
Bị cáo Trương Đức Tân.

Tân sau đó yêu cầu chị H. trả lại toàn bộ tiền đã chuyển trước đây nhưng cô gái từ chối, cho rằng đây là tiền người yêu cho, đã chi tiêu hết.

Theo hồ sơ vụ án, Tân khai bản thân đưa cho chị H. hơn 1 tỷ đồng. Trong khi, chị H. lại khẳng định Tân chỉ đưa 200 triệu đồng.

Bực tức vì nghĩ chị H. lừa tiền, rạng sáng 14/4/2025, Tân mang theo con dao từ Long Biên sang quán cà phê nơi chị H. làm việc bên Cầu Giấy. Thấy chị H. đang dọn dẹp chuẩn bị bán hàng ở quầy pha chế, bị cáo mở cốp xe lấy dao tiến vào trong đâm chị này nhiều nhát vào lưng, cánh tay.

Thấy chị H. la hét, chủ quán cà phê chạy xuống can ngăn. Sau khi Tân rời đi, chủ quán trình báo công an, đưa chị H. đi cấp cứu.

Cơ quan tố tụng kết luận chị H. tổn hại 15% sức khỏe.

Hoàng An
#Đâm bạn gái #Bạn gái #Chia tay #Không trả tiền

Xem thêm

Cùng chuyên mục