Truy sát bạn gái vì không trả 1 tỷ đồng sau khi chia tay

TPO - Không đòi được tiền bạn gái sau khi chia tay, bị cáo Trương Đức Tân cầm dao đâm nhiều nhát khiến bạn gái tổn thương 15% sức khỏe.

Ngày 29/9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Đức Tân (SN 1983, ở Lạc Lương, Phú Thọ) mức án 10 năm tù về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Năm 2022, Tân quen biết, quan hệ tình cảm với chị H. (SN 1992). Sau đó, Tân đi lao động tại Trung Quốc, đến năm 2024 về Việt Nam, nhiều lần chuyển tiền cho chị H.

Đến tháng 3/2025, chị H. chủ động chia tay Tân, bị cáo nhiều lần gọi điện, nhắn tin xin quay lại nhưng không được hồi âm.

Bị cáo Trương Đức Tân.

Tân sau đó yêu cầu chị H. trả lại toàn bộ tiền đã chuyển trước đây nhưng cô gái từ chối, cho rằng đây là tiền người yêu cho, đã chi tiêu hết.

Theo hồ sơ vụ án, Tân khai bản thân đưa cho chị H. hơn 1 tỷ đồng. Trong khi, chị H. lại khẳng định Tân chỉ đưa 200 triệu đồng.

Bực tức vì nghĩ chị H. lừa tiền, rạng sáng 14/4/2025, Tân mang theo con dao từ Long Biên sang quán cà phê nơi chị H. làm việc bên Cầu Giấy. Thấy chị H. đang dọn dẹp chuẩn bị bán hàng ở quầy pha chế, bị cáo mở cốp xe lấy dao tiến vào trong đâm chị này nhiều nhát vào lưng, cánh tay.

Thấy chị H. la hét, chủ quán cà phê chạy xuống can ngăn. Sau khi Tân rời đi, chủ quán trình báo công an, đưa chị H. đi cấp cứu.

Cơ quan tố tụng kết luận chị H. tổn hại 15% sức khỏe.