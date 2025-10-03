9 tháng, toàn quốc thực hiện 16.630 vụ việc Trợ giúp pháp lý

TPO - 9 tháng năm 2025, trên toàn quốc thực hiện 16.630 vụ việc Trợ giúp pháp lý (tăng 21% so với cùng kỳ), trong đó có 2.420 vụ việc tư vấn; 14.113 vụ việc tham gia tố tụng.

156.000 lượt hỏi đáp bằng AI Pháp luật

Chiều 3/10, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức Phiên họp toàn quốc đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác cuối năm 2025 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương, chủ trì Hội nghị. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương cùng đại diện các Bộ, ngành liên quan tham dự.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu.

Theo Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ 9 tháng năm 2025, các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành 40 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tổ chức hơn 216.000 hoạt động tuyên truyền trực tiếp, thu hút gần 24 triệu lượt người tham gia; triển khai gần 5.000 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với hơn 2,2 triệu lượt người dự thi; phát hành trên 16 triệu tài liệu tuyên truyền pháp luật.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong PBGDPL được quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả, đặc biệt, Cổng Pháp luật quốc gia chính thức vận hành từ tháng 5/2025, đến nay đã ghi nhận hơn 660.000 lượt truy cập, hơn 41.000 tài khoản được đăng ký và khoảng 156.000 lượt hỏi đáp bằng AI Pháp luật, góp phần đổi mới phương thức tiếp cận thông tin pháp luật, tăng tính tương tác và thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Công tác Trợ giúp pháp lý đạt kết quả tích cực

Bên cạnh đó, Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác TGPL đạt kết quả tích cực. 9 tháng năm 2025, TGPL trên toàn quốc thực hiện 16.630 vụ việc TGPL (tăng 21% so với cùng kỳ), trong đó có 2.420 vụ việc tư vấn, 14.113 vụ việc tham gia tố tụng (tăng 33,8% so với cùng kỳ), 96 vụ việc đại diện ngoài tố tụng). Số vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công là: 3.787 vụ việc.

Trong những tháng cuối năm 2025, Hội đồng PBGDPL Trung ương đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, phát huy vai trò tập thể và từng thành viên trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện PBGDPL, TGPL và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Các hoạt động hướng về cơ sở, phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật và xây dựng văn hóa tuân thủ trong toàn xã hội.

Tại Phiên họp, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương đã nêu ra nhiều ý kiến liên quan đến việc chi trả mức thù lao cho các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL. Cùng với đó, các đại biểu cũng nêu ý kiến ngoài việc tổ chức tuyên truyền pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đối tượng là người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá cao kết quả công tác.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị Bộ Tư pháp với vai trò là Cơ quan Thường trực của Hội đồng tiếp tục chủ động, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng phương án giới thiệu chuyên gia pháp luật cho các Đài truyền hình, xác định cơ chế tài chính cho việc xây dựng, triển khai chuyên mục tiêu điểm chính sách. Nội dung phải chất lượng, thuyết phục, phát sóng vào “Khung giờ vàng” nhằm lan tỏa rộng rãi thông tin pháp luật.

Bộ Tư pháp cũng cần tiếp tục triển khai Đề án xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức; cùng với các cơ quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành tổ chức thành công Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025; bảo đảm vận hành hiệu quả Cổng pháp luật quốc gia.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tập trung xây dựng chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức để triển khai từ năm 2026; Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đưa nội dung Hiến pháp và Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống giáo dục...