Tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý

Cụ thể, trong tháng 9/2025, Trung tâm Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình đã thụ lý, cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ cho 138 trường hợp, trong đó: 117 người bị buộc tội từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi; 9 trẻ em; 7 người có công với cách mạng; 2 người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo; 2 người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 1 người cao tuổi có khó khăn về tài chính.

Ảnh Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình.

Các Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm cũng hoàn thành việc bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 36 trường hợp thuộc diện được trợ giúp pháp lý, trong đó: 1 trường hợp thuộc diện Người có công với cách mạng; 6 trường hợp thuộc diện trẻ em; 26 trường hợp thuộc diện người bị buộc tội từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi; 1 trường hợp thuộc diện hộ nghèo; 1 trường hợp thuộc diện người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 1 trường hợp thuộc diện người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính.

Hầu hết, các trường hợp trên liên quan đến vụ án dân sự, hình sự như: Tranh chấp về quyền thừa kế tài sản; tranh chấp đất đai; cướp tài sản; trộm cắp tài sản; gây rối trật tự công cộng; cố ý gây thương tích; sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; mua bán trái phép chất ma túy; giao cấu với người từ đủ 13 đến 16 tuổi…

Phiên tòa xét xử một bị cáo bị câm điếc, chậm phát triển ở Hà Nam cũ.

Qua đánh giá, các vụ việc tham gia tố tụng đều đạt chất lượng khá trở lên, có 18 vụ việc được đánh giá là thành công, hiệu quả, đạt các tiêu chí theo Quyết định số 1179/QĐ-BTP ngày 16/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công như: được tuyên mức án thấp nhất, thấp hơn theo đề nghị của Viện kiểm sát; được giảm án so với bản án sơ thẩm; được chấp nhận toàn bộ yêu cầu bồi thường thiệt hại;...

Như vậy, thông qua các hoạt động tham gia tố tụng, Trung tâm Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình, đã kịp thời cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng yếu thế, đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong việc tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật và trong hoạt động xét xử cũng như góp phần giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.