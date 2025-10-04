Tập trung sửa đổi Luật Phổ, biến giáo dục pháp luật và Luật Trợ giúp pháp lý

TPO - Lãnh đạo Bộ Tư pháp cho biết, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương sẽ tập trung nguồn lực chỉ đạo, tham mưu sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, sửa đổi Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, nhằm khắc phục các bất cập, vướng mắc.

Chiều 3/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã chủ trì phiên họp của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương nhằm đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2025 của Hội đồng.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2025, đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp cho biết, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương sẽ tập trung nguồn lực chỉ đạo, tham mưu sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, sửa đổi Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và văn bản liên quan nhằm khắc phục các bất cập, vướng mắc, thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng về đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý theo yêu cầu trong các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì phiên họp.

Theo lãnh đạo Bộ Tư pháp, kết quả tích cực đạt được trong 9 tháng đầu năm 2025 đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật; bảo đảm quyền được thông tin pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước và tăng cường quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, hoạt động của Hội đồng còn một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân. Một số người đứng đầu một số cơ quan, địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác truyền thông chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật; các bộ, ngành và địa phương tập trung nguồn lực thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức lại bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; công nghệ, phương thức truyền thông ngày càng thay đổi nhanh chóng, trong khi việc ứng dụng công nghệ số, truyền thông đa phương tiện còn chậm...

Phiên họp tổ chức trực tuyến.

Tại phiên họp, ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh đã thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, đang chỉ đạo thành lập tại các cấp xã để triển khai kịp thời nhiệm vụ công tác tuyên truyền pháp luật.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, hiện nay chính quyền 2 cấp với 95 xã, phường, chuyển đổi số được tỉnh xác định là điều kiện tiên quyết để chỉ đạo triển khai, đưa pháp luật đến người dân. Do đó, Đồng Nai đề xuất chủ đề Ngày Pháp luật năm 2026 là “Chuyển đổi số trong pháp luật”.

Còn ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, việc tuyên truyền chính sách pháp luật cho doanh nghiệp thời gian tới cần đơn giản, đa phương thức, chú trọng nội dung trọng điểm, phối hợp hiệu quả và cập nhật kịp thời thông tin, bảo đảm nguồn lực thực hiện.