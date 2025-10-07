Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Một luật sư bị đình chỉ 18 tháng vì phát tán thông tin sai trên mạng xã hội

Tân Châu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nữ luật sư T.N. từng tham gia bào chữa trong một vụ tranh chấp dân sự thu hút sự chú ý của dư luận vừa bị Đoàn luật sư TPHCM tạm đình chỉ tư cách thành viên vì có những phát ngôn được cho là sai sự thật trên mạng xã hội.

Ngày 7/10, Đoàn luật sư TPHCM có thông báo về việc xử lý kỷ luật luật sư. Theo đó, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư TPHCM đã ban hành quyết định tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn luật sư TPHCM trong thời gian 18 tháng đối với luật sư T.N. (SN 1983).

Thông báo kỷ luật luật sư T.N. cũng được Đoàn luật sư TPHCM gửi đến UBND TPHCM, Sở Tư pháp TPHCM, các cơ quan tiến hành tố tụng tại TPHCM để biết.

Theo Đoàn luật sư TPHCM, nữ luật sư T.N. vi phạm kỷ luật liên quan đến vụ án dân sự do TAND TPHCM thụ lý. Bà T.N. là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn trong vụ án. Trong quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng, luật sư T.N. đã dùng mạng xã hội phát tán thông tin không đúng sự thật về nội dung vụ án…

Thông báo của Đoàn luật sư TPHCM cho biết, luật sư T.N. có quyền khiếu nại quyết định đình chỉ đến Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định kỷ luật.

Tân Châu
#Luật sư #Đoàn luật sư TPHCM #Đình chỉ tư cách luật sư #Kỷ luật #Án Dân sự #Mạng xã hội

