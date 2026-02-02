'Tết nhà' - Chương trình đặc biệt tại các cơ sở cai nghiện ma túy ở Hà Nội

TPO - “Tết nhà” - chương trình đặc biệt vừa được Công an TP Hà Nội tổ chức thực hiện đồng loạt tại 4 cơ sở cai nghiện trên địa bàn thành phố. Đây không chỉ là một hoạt động văn hóa tinh thần, mà là một thông điệp nhân văn sâu sắc "dù đang ở đâu, dù từng sai lầm, thì mỗi con người đều xứng đáng có một mái nhà để trở về, một cơ hội để làm lại".

Chương trình "Tết nhà" do Công an TP Hà Nội tổ chức.

Sáng 2/2, chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Tết nhà” được Công an TP Hà Nội chủ trì tổ chức thực hiện đồng loạt tại 4 cơ sở trên toàn địa bàn, với mong muốn các học viên ở mỗi cơ sở được thụ hưởng những điều tốt đẹp nhất, được sống, được học tập, lao động, điều trị… trong kỷ cương, tình thương để tìm lại chính mình, để "Không ai bị bỏ lại phía sau".

Dự chương trình có Đại tá Bùi Duy Hưng - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý; Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống ma tuý TP Hà Nội.

Theo Công an TP Hà Nội, 10 tháng qua, các cơ sở cai nghiện ma túy thuộc đơn vị đã tiếp nhận hơn 3.550 học viên, nâng số học viên đang quản lý 5.367 người, trong đó có cả học viên cai nghiện bắt buộc, tự nguyện, học viên nữ và các trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ.

Tại các cơ sở này thời gian qua, không để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Những kết quả đó không chỉ phản ánh hiệu quả công tác, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tình người của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, người lao động nơi đây.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và thành phố về chăm lo Tết cho nhân dân với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình “Tết Nhà” được Công an TP Hà Nội tổ chức mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt.

Lần đầu tiên chương trình được tổ chức kết nối tại 4 cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Công an TP Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên, một chương trình Tết được kết nối đồng thời tại 4 cơ sở cai nghiện ma túy, để mỗi học viên dù không thể về nhà vẫn được cảm nhận không khí Xuân, được gặp gỡ gia đình, được sẻ chia, được lắng nghe và được tiếp thêm niềm tin.

Với Phương châm “Cơ sở là nhà – kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” không phải là khẩu hiệu, mà là định hướng xuyên suốt: nơi đây không chỉ là nơi điều trị, mà còn là một mái ấm tạm thời, nơi con người được tôn trọng, được khích lệ và được trao cơ hội làm lại cuộc đời. Chỉ cần các bạn có quyết tâm, có niềm tin, có sự đồng hành của gia đình, cộng đồng và xã hội, mỗi người đều có thể đứng dậy, bước tiếp và sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội chia sẻ: "Với nhiều học viên đang có mặt tại đây hôm nay, Tết có thể là nỗi nhớ nhà da diết, là sự trăn trở, day dứt, là khát khao được làm lại cuộc đời sau những vấp ngã. Chính vì vậy, chương trình “Tết Nhà” không chỉ là một hoạt động văn hóa tinh thần, mà là một thông điệp nhân văn sâu sắc "dù đang ở đâu, dù từng sai lầm, thì mỗi con người đều xứng đáng có một mái nhà để trở về, một cơ hội để làm lại".

Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh, phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an, mà là trách nhiệm chung của mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, mỗi người dân Thủ đô. Chỉ khi toàn xã hội cùng chung tay, chúng ta mới có thể xây dựng một Hà Nội an toàn, nhân văn, nghĩa tình, một cộng đồng không ma túy.

Phó giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ, người lao động tại các Cơ sở cai nghiện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp quản lý, giáo dục học viên bằng sự nghiêm khắc đi cùng yêu thương; mỗi học viên cần xác định rõ cai nghiện là hành trình trở về với chính mình, vì bản thân, vì gia đình và vì tương lai.

Cùng với đó, các cơ sở cai nghiện, chính quyền địa phương và gia đình học viên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, để khi học viên trở về, không ai bị bỏ lại phía sau, không ai đơn độc trên hành trình tái hòa nhập.