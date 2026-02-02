Trao quà Tết của quỹ Thiện Tâm đến người có hoàn cảnh khó khăn ở Lào Cai

TPO - Ngày 1/2, tại xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, Báo Tiền Phong phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức trao 100 suất quà Tết Xuân Bính Ngọ 2026 cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần sẻ chia, mang đến một cái Tết ấm áp, nghĩa tình cho người dân vùng cao.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 100 suất quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng, được trao tận tay người dân theo danh sách đã được địa phương rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo đúng đối tượng, công khai và minh bạch.

Quà Tết của Quỹ Thiện Tâm đến với người dân khó khăn xã Si Ma Cai.

Ông Giàng A Giả, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Si Ma Cai chia sẻ, những phần quà do Quỹ Thiện Tâm trao tặng đã kịp thời động viên, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, giúp bà con có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết đầm ấm.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng của Báo Tiền Phong, Quỹ Thiện Tâm và tổ chức Đoàn Thanh niên đối với địa phương.

Phát biểu tại chương trình, chị Dương Thị Vui, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai cho biết, những phần quà trao tặng thể hiện tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia của Quỹ Thiện tâm, Báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Lào Cai và các cấp chính quyền đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần động viên bà con vươn lên trong cuộc sống, đón Tết Xuân Bính Ngọ 2026 ấm áp, nghĩa tình.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai Dương Thị Vui phát biểu tại chương trình tặng quà Tết Xuân Bính Ngọ 2026.

Nhận được món quà Tết từ Quỹ Thiện Tâm, anh Thào Seo Thề bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của các đơn vị tổ chức, đây là nguồn động viên thiết thực để gia đình anh có thêm điều kiện đón Tết Xuân Bính Ngọ 2026 đầm ấm hơn. Bên cạnh đó, những việc làm thiết thực của Quỹ Thiện Tâm, Báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Lào Cai đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia với người dân có hoàn cảnh khó khăn, qua đó thắt chặt hơn nữa mối gắn kết giữa các tổ chức, đoàn thể với nhân dân vùng cao.

Chương trình trao quà Tết Xuân Bính Ngọ 2026 tại xã Si Ma Cai là một trong những hoạt động an sinh xã hội thiết thực, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống Nhân dân, để mùa Xuân mới đến với mọi nhà thêm trọn vẹn và ý nghĩa.