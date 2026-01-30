Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh tra đột xuất trường cấp 2 ở Cà Mau sau phản ánh của Báo Tiền Phong

Tân Lộc
TPO - Từ phản ánh của Báo Tiền Phong, Thanh tra tỉnh Cà Mau quyết định thanh tra đột xuất Trường THCS Tạ Tài Lợi (xã Đông Hải), để làm rõ công tác thu, chi, công khai tài chính.

Ngày 30/1, lãnh đạo Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, đã có quyết định thanh tra đột xuất tại Trường THCS Tạ Tài Lợi (xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau) sau phản ánh của Báo Tiền Phong. Theo đó, sẽ thanh tra việc tổ chức dạy thêm, dạy học 2 buổi/ngày và công tác thu, chi, công khai tài chính của trường.

image.jpg
Trường THCS Tạ Tài Lợi, xã Đông Hải, Cà Mau.

Trước đó, như Báo Tiền Phong thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau có văn bản trả lời kiến nghị, phản ánh 4 nội dung liên quan Trường THCS Tạ Tài Lợi của ông Trần Minh Quang (ngụ xã Đông Hải, Cà Mau).

Qua xác minh, Sở này xác định có 2 nội dung phản ánh đúng, 1 nội dung đúng 1 phần, nội dung còn lại chờ xin ý kiến các bên liên quan.

Cụ thể, ông Quang phản ánh đúng việc trường tổ chức dạy 2 buổi/ngày không đúng quy định; Hiệu trưởng lồng ghép dạy thêm một số môn vào lịch chính khoá không đúng quy định.

Về việc Trường THCS Tạ Tài Lợi thu tiền phụ đạo học sinh yếu kém, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau xác định đúng một phần, do trường không có học sinh kết quả yếu kém, chỉ có một số học sinh chưa đạt ở một số môn. Sở này cũng yêu cầu trường lấy ý kiến các bên liên quan để xử lý số tiền thu sai quy định những năm qua, đặc biệt khoản tiền thu từ dạy 2 buổi/ngày chưa đúng quy định.

Tân Lộc
