Vụ cả trăm ‘bệnh nhân tâm thần’ tại một xã: Quy trình cấp sổ và xác định khuyết tật được thực hiện ra sao?

TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về việc có cả trăm người được xác định là bệnh nhân tâm thần, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An và các cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Lãnh đạo bệnh viện đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về quy trình cấp sổ điều trị ngoại trú và việc xác định khuyết tật theo đúng thẩm quyền, trình tự pháp luật.

Ông Hồ Giang Nam - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An cho biết, phía bệnh viện đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, kiểm tra làm rõ nội dung trong bài báo “Bất thường cả trăm trường hợp là “bệnh nhân tâm thần” tại một xã ở Nghệ An” của Báo Tiền Phong đăng tải ngày 24/1.

Chia sẻ về quy trình xác định mức độ khuyết tật cũng như cấp, đổi sổ điều trị ngoại trú của bệnh nhân, ông Hồ Giang Nam cho biết, các thủ tục được làm chặt chẽ theo trình tự và quy định.

Rất nhiều trường hợp ở xã Xuân Lâm (Nghệ An) có sổ điều trị ngoại trú bệnh tâm thần.

Cụ thể, việc xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật để hưởng chế độ được thực hiện quy trình 4 bước do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã chủ trì thực hiện theo quy định tại Thông tư 01/2019 của Bộ LĐTBXH và Nghị định 28/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

Trong trường hợp Hội đồng không thể đưa ra kết luận về mức độ khuyết tật; Người khuyết tật hoặc gia đình không đồng ý với kết quả; Có dấu hiệu việc xác định không khách quan, chính xác thì hồ sơ sẽ được chuyển lên Hội đồng Giám định y khoa của tỉnh thực hiện.

Ông Hồ Giang Nam cho biết thêm, nhằm nâng cao chất lượng, quản lý chặt chẽ, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An cũng đã ban hành quyết định về quy trình cấp sổ, đổi sổ điều trị ngoại trú.

Nhiều người viết đơn xin ra khỏi danh sách trợ cấp khuyết tật tâm thần.

Cụ thể, với bệnh nhân điều trị nội trú lần đầu tại bệnh viện Tâm thần Nghệ An được chẩn đoán xác định là bệnh Động kinh, Tâm thần phân liệt và Rối loạn phân liệt cảm xúc theo bảng phân loại Quốc tế ICD -10. Khi ra viện được cấp sổ điều trị ngoại trú và cấp giấy ra viện, tóm tắt bệnh án.

Với bệnh nhân đổi sổ, cấp lại sổ cần có các giấy tờ chẩn đoán bệnh, bản photo bệnh án. Bệnh viện không cấp lại sổ cho bệnh nhân bỏ trị trên 1 năm không có lý do chính đáng. Với bệnh nhân điều trị tuyến trên có chẩn đoán bệnh hoặc bệnh nhân không có bệnh án thì cho vào viện điều trị nội trú hoặc ngoại trú, mời hội chẩn bệnh viện để chẩn đoán xác định mới cấp sổ.

Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An cho hay, việc có hồ sơ điều trị bệnh tâm thần không có nghĩa được xác định là người khuyết tật tâm thần để hưởng chế độ trợ cấp xã hội. Việc xác nhận khuyết tật để hưởng chế độ trợ cấp phải được Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã chủ trì thực hiện theo quy trình 4 bước.

“Bệnh viện Tâm thần chỉ điều trị chuyên môn, không có vai trò trong việc xác định mức độ khuyết tật cũng như cấp chế độ. Bệnh nhân vào viện thì có hồ sơ bệnh án, ra viện thì có sổ điều trị ngoại trú. Sổ bệnh tâm thần chỉ để điều trị bệnh ở cộng đồng. Khi ra viện về nhà được cấp phát thuốc cộng đồng. Còn muốn hưởng chế độ trợ cấp cần phải được Hội đồng cấp xã xác định mức độ khuyết tật thì mới được hưởng chế độ”, ông Hồ Giang Nam nói và cho biết thêm, bệnh tâm thần là bệnh lý mãn tính. Nếu tuân thủ điều trị, không stress trở lại vẫn có thể bình thường để làm ăn, sinh sống.

Trước đó, Báo Tiền Phong đăng tải bài viết “Bất thường cả trăm trường hợp là “bệnh nhân tâm thần” tại một xã ở Nghệ An”. Bài viết phản ánh thực trạng tại xã Xuân Lâm (Nghệ An) có cả trăm trường hợp được cấp sổ điều trị ngoại trú bệnh tâm thần và hưởng chế độ hàng tháng. Cụ thể, tại xã Xuân Lâm (Nghệ An) có ít nhất 150 trường hợp được xác định khuyết tật thần kinh (tâm thần). Tuy nhiên thực tế cho thấy, nhiều người trong danh sách vẫn sinh hoạt, lao động như những người khỏe mạnh khác.

Thực tế trên đã làm dấy lên nhiều nghi vấn về tính minh bạch trong công tác giám định, lập hồ sơ bệnh án và quản lý đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.

Sau khi bài báo đăng tải, Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An đã có công văn chỉ đạo các khoa, phòng chức năng và phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, kiểm tra toàn bộ hồ sơ liên quan đến sự việc.