Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Bất ngờ được nhận 1 tỷ đồng, cô gái vội đến trụ sở công an trình báo

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tài khoản ngân hàng thông báo nhận 1 tỷ đồng từ số tài khoản lạ, chị Trần Thị Nguyệt (26 tuổi, trú xã Hợp Minh, Nghệ An) lập tức đến trụ sở công an xã trình báo và phối hợp xác minh để trả lại số tiền trên.

Ngày 29/1, Công an xã Hợp Minh (Nghệ An) cho biết, vừa hỗ trợ xác minh, giúp người dân chuyển khoản nhầm số tiền 1 tỷ đồng nhận lại tiền đầy đủ và minh bạch.

Trước đó vào ngày 14/1, chị Trần Thị Nguyệt (26 tuổi, trú xóm Tràng Sơn, xã Hợp Minh, Nghệ An) bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận số tiền 1 tỷ đồng từ người lạ không có lý do. Sau khi nhận tiền, chị Nguyệt lập tức đến trụ sở Công an xã Hợp Minh để trình báo.

images2080896-a571241f-8d3b-4f4d-aa7a-dc28806da999.jpg
Chị Trần Thị Nguyệt đến công an xã trình báo và hỗ trợ xác minh, hoàn chuyển số tiền 1 tỷ đồng cho người chủ.

Qua xác minh, Công an xác định chủ tài khoản chuyển nhầm số tiền trên là chị Phạm Thị Thúy Vân (SN 1974, trú tại khu phố 7, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) nên đã liên lạc để xác minh.

Theo chị Vân trình bày, do bản thân bất cẩn trong quá trình thực hiện giao dịch nên chuyển khoản nhầm số tiền 1 tỷ đồng cho người lạ. Trong lúc đang hoảng sợ và chưa biết cách gì để lấy lại tiền thì được Công an xã Hợp Minh liên hệ.

images2080897-fotojet.jpg
Chị Vân viết thư cảm ơn Công an xã Hợp Minh.

Do điều kiện khoảng cách địa lý, đồng thời để tạo thuận lợi giúp chị Vân nhận lại số tiền. Công an xã Hợp Minh cử cán bộ cùng chị Nguyệt đến ngân hàng để hoàn trả lại số tiền 1 tỷ đồng cho chị Vân đảm bảo an toàn và nhanh chóng.

Nhận lại được số tiền lớn, chị Vân vô cùng xúc động và đã viết thư cảm ơn về sự tận tâm, trách nhiệm của lực lượng công an cũng như cảm ơn chị Trần Thị Nguyệt.

Ngọc Tú
#Nghệ An #tiền #chuyển khoản nhầm #công an #tài khoản #ngân hàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục