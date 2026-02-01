Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lan tỏa yêu thương từ chương trình Xuân ấm áp – Tết sẻ chia

Hà Minh
TPO - Ngày 1/2 chương trình thường niên “Xuân ấm áp – Tết sẻ chia” lần thứ 9 - Gala Chào Xuân 2026 đã được tổ chức thành công, tiếp tục hành trình lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng trong dịp Tết cổ truyền.

Được khởi xướng và duy trì suốt 9 năm qua, “Xuân ấm áp – Tết sẻ chia” là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn do Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng phối hợp với Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài, Nhân lực tổ chức. Chương trình hướng tới chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần để Tết đến với mọi nhà được trọn vẹn, ấm áp hơn.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác Đại biểu của Quốc hội và ông Thịnh Văn Huyên – Chủ tịch HĐND xã Ba Đình, Thanh Hóa trao quà cho học sinh.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Lại Đức Hồng, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho biết, những năm qua, các đơn vị đã phối hợp với nhiều đoàn đại biểu Quốc hội, địa phương, bệnh viện và tổ chức tôn giáo triển khai hàng loạt hoạt động thiện nguyện như khám chữa bệnh, tri ân người có công, trao nhà tình thương, học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo… với tổng kinh phí lên tới hàng chục tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, Ban Tổ chức tiếp tục triển khai chương trình trao 2.200 phần quà Tết, tổng trị giá 1,1 tỷ đồng tại các xã, phường vùng biên giới tỉnh Đồng Nai (tỉnh Bình Phước cũ) – những địa bàn còn nhiều khó khăn. Trước đó, ngày 25/1/2026, chương trình đã trao 200 suất quà Tết tại xã Ba Đình (Thanh Hóa).

Gala Chào Xuân 2026 cũng là dịp tri ân các nhà hảo tâm tiêu biểu. Tại chương trình, nhiều cá nhân tích cực trong công tác an sinh xã hội đã được trao quà lưu niệm của Đại biểu Quốc hội và chứng nhận “Tấm gương điển hình trong công tác từ thiện an sinh xã hội”.

Khẳng định ý nghĩa của chương trình, ông Lại Đức Hồng nhấn mạnh: “Trao đi không chỉ là vật chất mà còn là hơi ấm tình người, để mỗi gia đình khó khăn cảm thấy mình không đơn độc, để Tết thực sự là mùa của yêu thương và sẻ chia”.

Là người đồng hành nhiều năm với chương trình, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội cho rằng, mỗi đóng góp của cộng đồng chính là ngọn lửa nhỏ sưởi ấm những mảnh đời còn khó khăn, thể hiện nghĩa đồng bào thiêng liêng mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Hà Minh
#Hoạt động từ thiện Tết #Chương trình Xuân ấm áp #Lan tỏa yêu thương cộng đồng #Hỗ trợ hộ nghèo và gia đình chính sách

