Uống rượu tự ngâm, 2 người chết, 3 người cấp cứu

Hoà Hội - Chúc Trí
TPO - Tổ chức nhậu tại nhà và uống rượu tự ngâm, sau đó từng người khó thở, mệt mỏi, được người thân đưa đi cấp cứu nhưng 2 người không qua khỏi, 3 người đang nằm viện.

1000025735-7766.jpg
Công an làm việc với những nhân chứng liên quan để điều tra vụ việc.

Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ 2 người chết, 3 người nhập viện sau khi uống rượu tại nhà. Thông tin ban đầu, chiều 29/1, ông Nguyễn Văn S. (55 tuổi, ngụ xã Bình Trưng) tổ chức nhậu tại nhà. Tham gia nhậu có ông Nguyễn Văn Hoàng (59 tuổi - anh ruột ông S), Lê Thanh Hồng (55 tuổi), Nguyễn Văn Tư (53 tuổi) và Trần Văn H. (54 tuổi), ngụ cùng xã. Ông S. dùng rượu tự ngâm dây mỏ quạ đãi khách.

Đến sáng 30/1, ông H, Hồng và Tư cảm thấy khó chịu, mệt mỏi được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Ông H. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu, nhưng đến 15h ngày 31/1 tử vong tại bệnh viện.

Cùng ngày, ông S. cũng có biểu hiện khó thở, mệt mỏi được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong. Sáng 1/2, ông Hoàng cũng được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu.

Theo kết quả giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Tháp, nguyên nhân tử vong của ông H. và S. do suy tim cấp, suy hô hấp, phù phổi cấp.

Bước đầu, cơ quan công an đã thu giữ 1 bình rượu ngâm dây mỏ quạ và 2 chai rượu nấm linh chi để phục vụ cho công tác giám định.

Hoà Hội - Chúc Trí
