Gần 1.000 người tham gia ngày hội ‘Sắc xanh kết nối - Giọt hồng sẻ chia’ tại Huế

TPO - Ngày hội hiến máu tình nguyện chủ đề “Sắc xanh kết nối - Giọt hồng sẻ chia” tại TP. Huế thu hút gần 1.000 đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên tham gia, tiếp nhận 721 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu an toàn phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh dịp Tết Nguyên đán.

Ngày 1/2, Ban Thường vụ Thành Đoàn và Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP. Huế phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế, Đại học Huế, Trung tâm Huyết học truyền máu khu vực miền Trung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Sắc xanh kết nối – Giọt hồng sẻ chia”, kết hợp Hành trình “Xuân ấm – Lan tỏa yêu thương”, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

hien-mau-tinh-nguyen-1.jpg
hien-mau-tinh-nguyen-2.jpg
hien-mau-tinh-nguyen-3.jpg
Ngày hội thu hút gần 1.000 đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên tham gia

Ngày hội thu hút sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên. Trong đó có nhiều đoàn viên, thanh niên lần đầu tham gia hiến máu, thể hiện sự tự giác và niềm tự hào khi được góp phần sẻ chia vì cộng đồng.

Theo Ban tổ chức, ngày hội hiến máu năm nay của tuổi trẻ TP. Huế được triển khai theo hướng đổi mới, thiết thực và lan tỏa. Kết quả, chương trình đã tiếp nhận 721 đơn vị máu, cao hơn so với năm 2025. Nguồn máu tiếp nhận được là món quà ý nghĩa đối với người bệnh hiện điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, góp phần đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị, đặc biệt là trong giai đoạn sau Tết Nguyên đán - thời điểm thường xuyên xảy ra tình trạng khan hiếm máu.

xuan-yeu-thuong.jpg
Trao 55 suất quà Tết cho học sinh, sinh viên và thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2025.

Bên cạnh hoạt động hiến máu, Ban Thường vụ Thành Đoàn Huế còn trao tặng 55 suất quà cho học sinh, sinh viên và thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2025. Mỗi suất quà gồm 1,5 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà trị giá 500.000 đồng. Nguồn kinh phí được trích từ quỹ an sinh xã hội tại Đại hội Đoàn TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và hỗ trợ của doanh nghiệp.

Hoạt động không chỉ góp phần hỗ trợ kịp thời về vật chất, mà còn mang ý nghĩa động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập, lao động và cuộc sống.

Ngọc Văn
