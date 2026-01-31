Huế chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhập virus Nipah

TPO - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Nipah ở nước ngoài, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế) đã yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường giám sát, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương án, nhân lực và trang thiết bị nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập, lây lan trên địa bàn.

Ngày 31/1, thông tin từ CDC Huế cho biết, đơn vị vừa ban hành Thông báo số 140 và 141 về việc tăng cường công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh do virus Nipah trong bối cảnh bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này đang có chiều hướng gia tăng tại Ấn Độ.

Cảng Chân Mây chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhập virus Nipah.

Để chủ động phát hiện sớm và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, CDC Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động tại khu vực cửa khẩu triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống virus Nipah. Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Cảng vụ Hàng hải, Đồn Biên phòng cảng Chân Mây, Cửa khẩu A Đớt và Cửa khẩu Hồng Vân được giao phối hợp kiểm tra y tế đối với hành khách nhập cảnh từ vùng có dịch, kịp thời thông báo cho cơ quan y tế các trường hợp nghi ngờ để tổ chức giám sát, xử lý theo quy định.

Tại các cửa khẩu, CDC Huế yêu cầu bố trí đầy đủ phòng làm việc, phòng cách ly, khu vực cách ly y tế; lắp đặt máy đo thân nhiệt hồng ngoại phục vụ công tác kiểm dịch. Các đơn vị quản lý sân bay, cảng biển tăng cường vệ sinh môi trường tại nhà ga, bến cảng và khu vực công cộng; bố trí dung dịch rửa tay, sát khuẩn tại các vị trí thuận tiện, đồng thời đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức phòng bệnh cho người dân và hành khách.

Bên cạnh chỉ đạo của ngành y tế, các đơn vị quản lý cửa ngõ giao thông trọng điểm của TP. Huế đã chủ động kích hoạt phương án phòng, chống nguy cơ xâm nhập virus Nipah.

Huế là nơi từng đón những "siêu tàu biển" du lịch đến từ nước ngoài. Ảnh minh họa

Tại cảng biển Chân Mây, công tác tuyên truyền được tăng cường nhằm giúp cán bộ, công nhân viên nắm rõ thông tin về dịch bệnh, đặc biệt là lực lượng thường xuyên tiếp xúc với thuyền viên và tàu biển quốc tế. Cảng triển khai các biện pháp kiểm soát đối với tàu thuyền đến từ khu vực có nguy cơ; yêu cầu người lao động thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang, khử khuẩn tay sau khi tiếp xúc.

Cảng Chân Mây đã bố trí phòng cách ly và nhân viên y tế chuyên trách tại khu vực cảng. Nếu phát hiện trường hợp có biểu hiện nghi ngờ như sốt, thân nhiệt bất thường, đơn vị tổ chức cách ly ngay và thông báo cho CDC Huế để phối hợp xử lý theo đúng quy trình, bảo đảm duy trì hoạt động xuất nhập khẩu gắn với an toàn sức khỏe cộng đồng.

Tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, phương án phòng ngừa virus Nipah được kích hoạt theo chỉ đạo của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam. Cảng phối hợp với CDC Huế, Hải quan, Công an cửa khẩu, các hãng hàng không tăng cường kiểm soát y tế đối với hành khách, nhất là các chuyến bay quốc tế hoặc hành khách đến từ khu vực có dịch; đồng thời xây dựng kịch bản ứng phó khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, bố trí dung dịch khử khuẩn tại các khu vực nhà ga.

CDC Huế cho biết, việc chủ động phòng, chống và giám sát chặt chẽ dịch bệnh do virus Nipah, đặc biệt tại các cửa ngõ giao thông trọng điểm, là yếu tố then chốt nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, không để xảy ra tình huống bị động khi dịch bệnh có nguy cơ xâm nhập vào địa bàn TP. Huế.