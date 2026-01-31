Ghép tạng ở Việt Nam đi sau thế giới gần 4 thập kỷ nhưng tiến bộ vượt bậc

TPO - So với nhiều quốc gia trên thế giới, ghép tạng tại Việt Nam khởi đầu muộn hơn, song những kết quả đạt được trong hơn ba thập kỷ qua cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của nền y học nước nhà.

ThS. Phạm Thị Đào - Phòng Tư vấn điều phối ghép tạng (Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia) đã chia sẻ như trên trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học quốc tế vừa được Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức

ThS. Phạm Thị Đào cho hay trên thế giới, ca ghép thận đầu tiên được thực hiện từ năm 1954. Trong khi đó, Việt Nam phải đến năm 1992 mới tiến hành thành công ca ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện Quân y 103.

Việc hiến tạng, ghép tạng tại Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực.

Như vậy, Việt Nam đi sau thế giới gần 4 thập kỷ, song từ dấu mốc này, lĩnh vực ghép tạng đã có những bước tiến nhanh chóng.

Năm 2004 đánh dấu thành công của ghép gan, tiếp đó là ghép tim (2010), ghép thận – tụy (2014), ghép tim – phổi (2015)… ThS. Phạm Thị Đào nhìn nhận, ghép tạng ở nước ta xuất phát chậm nhưng thành tựu lại nhanh so với tiềm lực y học nước nhà. Điều đó thể hiện sự cố gắng, tiến bộ phi thường của ngành y tế cũng như tinh thần nhân văn ngày càng lan tỏa trong xã hội.

Số ca chết não hiến tạng qua từng giai đoạn cũng ghi nhận sự chuyển biến rõ rệt. Giai đoạn 2008 – 2018 dao động từ 1 đến 14 ca/năm. Giai đoạn 2019 – 2023 duy trì ở mức trung bình khoảng 14-17 ca/năm. “Giai đoạn 2024 – 2025 là bước ngoặt lớn. Năm 2024 tăng vọt lên 41 ca (gấp gần 3 lần năm 2023). Năm 2025 có tới 66 ca, cho thấy nhận thức về hiến tạng trong cộng đồng đang thay đổi mạnh mẽ”, ThS. Phạm Thị Đào chia sẻ. Hiện cả nước đã có 31 trung tâm ghép tạng được cấp phép, trải rộng từ Bắc vào Nam.

Để đáp ứng nhu cầu ghép tạng ngày càng lớn, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia đưa ra nhiều giải pháp, trong đó chú trọng việc nêu gương từ cơ sở y tế. Cụ thể là nhân viên y tế cần đi đầu trong việc đăng ký hiến tặng mô, tạng.