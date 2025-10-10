Bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam được ghép thận tự thân

TPO - Ngày 10/10, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin các bác sĩ tại đây vừa thực hiện thành công kĩ thuật ghép thận tự thân - một bước tiến đột phá của y học và là ca đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam.

Nữ bệnh nhân 37 tuổi, đến từ Phú Yên (cũ) đã được các bác sĩ phẫu thuật xử lí khối phình khổng lồ động mạch thận tại rốn thận bằng kĩ thuật ghép thận tự thân.

Các bác sĩ thực hiện ca ghép thận tự thân đầu tiên tại Việt Nam.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, khoảng hai tháng trước, chị xuất hiện cơn đau vùng thắt lưng trái, đôi khi quặn thành từng cơn nhưng không sốt. Sau khi thăm khám ở nhiều bệnh viện lớn phía Nam, bệnh nhân được chẩn đoán mắc phình khổng lồ động mạch thận trái tại rốn thận và được khuyến cáo cắt bỏ thận. Với mong muốn tìm giải pháp bảo tồn, bệnh nhân tìm đến TS. Ngô Vi Hải, Chủ nhiệm Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để được tư vấn điều trị.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, TS. Ngô Vi Hải xác định bệnh nhân có túi phình động mạch thận trái kích thước gần 5 cm, đã gây đau là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ vỡ túi phình. Khối phình nằm ở rốn thận, nơi xuất phát của các nhánh động mạch quan trọng cho thận, khiến việc đặt stent không khả thi. “Đây là vị trí cực kỳ phức tạp, không thể sửa chữa khi thận còn trong cơ thể. Giải pháp khả thi duy nhất là cắt thận ra ngoài, tái tạo mạch máu, sau đó ghép trở lại”, TS. Hải cho biết.

Kíp mổ gồm các bác sĩ hai chuyên ngành tiết niệu trên và phẫu thuật mạch máu đã thống nhất phương án phẫu thuật nội soi cắt thận, bảo tồn thận theo kĩ thuật lấy thận ghép. Sau khi lấy thận ra khỏi cơ thể, khối phình được loại bỏ và động mạch thận được tái tạo bên ngoài bằng tĩnh mạch hiển tự thân. Khi tái tạo xong, quả thận được ghép trở lại vào hố chậu cùng bên theo kĩ thuật ghép thận thường quy.

TS. Nguyễn Việt Hải, Chủ nhiệm Khoa Tiết niệu trên, người trực tiếp tham gia phẫu thuật, chia sẻ: “Với loại tổn thương này, thời gian thiếu máu nóng của thận không thể vượt quá 20-30 phút. Chúng tôi phải bảo vệ thận bằng kĩ thuật ghép thận, vừa đảm bảo điều kiện tái tạo mạch máu, vừa giữ được chức năng của cơ quan”.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 4 giờ đồng hồ diễn ra thuận lợi. Sau mổ, quả thận ghép hoạt động tốt, tưới máu ổn định, được xác nhận qua siêu âm và chụp mạch. Bệnh nhân hồi phục nhanh, có thể tự phục vụ và đi lại bình thường. Đặc biệt, do là ghép thận tự thân nên người bệnh không phải dùng thuốc chống thải ghép hay thuốc ức chế miễn dịch.

Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, chức năng thận duy trì tốt. Trên thế giới, chỉ có rất ít trường hợp tương tự được thực hiện, và tại Việt Nam, đây là ca đầu tiên được ghi nhận thành công.

“Thành công của ca phẫu thuật không chỉ mang ý nghĩa y học mà còn thể hiện tinh thần sáng tạo, sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa trong bệnh viện. Điều này mở ra hướng điều trị mới cho những trường hợp tổn thương thận phức tạp mà trước đây tưởng như không thể bảo tồn”, TS. Ngô Vi Hải nhấn mạnh.

Ca phẫu thuật thành công một lần nữa khẳng định thế mạnh ghép tạng của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 – đơn vị tiên phong trong ứng dụng kĩ thuật cao, sẵn sàng đón nhận và chinh phục những ca bệnh khó, góp phần nâng tầm y học Việt Nam trên bản đồ khu vực.