Nhiều bệnh nhân sốc, nguy kịch do sốt xuất huyết

TPO - Sau mưa bão, số ca sốt xuất huyết Dengue tại miền Bắc đang có xu hướng tăng nhanh. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, liên tiếp ghi nhận nhiều ca bệnh nặng, trong đó không ít trường hợp nhập viện trong tình trạng sốc và xuất huyết nghiêm trọng.

Bệnh nhân N.V.C. (56 tuổi, ở Lạng Sơn) được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng sốt xuất huyết Dengue nặng, có sốc.

Một bệnh nhân bị SXH nặng đang điều trị tại BV.

Trước đó, ngày 4/10, ông xuất hiện sốt cao kèm rét run, đau đầu, đau mỏi người, buồn nôn và nôn nhiều. Sau khi được xác định dương tính với sốt xuất huyết Dengue và điều trị tại cơ sở y tế địa phương 4 ngày nhưng không thuyên giảm, bệnh nhân C. được chuyển lên tuyến trung ương.

Khi nhập viện, ông C. ở ngày thứ 5 của bệnh, da nổi vân tím vùng bụng, tay và chân, có xuất huyết rải rác vùng cẳng chân, thở nhanh, phải hỗ trợ thở oxy. Kết quả xét nghiệm cho thấy tiểu cầu hạ sâu, chỉ còn 5 G/L, bạch cầu 3,7 G/L. Siêu âm phát hiện tràn dịch màng phổi hai bên và có dịch ổ bụng. Các bác sĩ chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng, có sốc và tiến hành điều trị tích cực ngay từ đầu.

Một trường hợp khác là bệnh nhân T.V.X. (63 tuổi, ở Hưng Yên). Trước khi nhập viện 5 ngày, ông X. bị sốt cao 38–39°C, đau đầu dữ dội, đau mỏi toàn thân, kèm chảy máu chân răng và đi ngoài phân đen. Bệnh nhân được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue tại cơ sở y tế gần nhà, điều trị 3 ngày không đỡ nên chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Khi tiếp nhận, bệnh nhân có da sung huyết toàn thân, rải rác chấm xuất huyết dưới da cẳng tay, cẳng chân; tiểu cầu chỉ còn 8 G/L, nguy cơ chảy máu cao. Sau 4 ngày điều trị, ông X. đã cắt sốt, giảm đau đầu, sức khỏe ổn định và tiểu cầu tăng dần.

“Rất may, người bệnh được phát hiện sớm, điều trị kịp thời nên chưa xảy ra biến chứng đáng tiếc", bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng khoa Virus - Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết.

Trường hợp thứ ba là anh V.Đ.L. (34 tuổi, ở Tây Phương, Hà Nội). Sau đợt mưa bão số 10, khu vực nhà anh xuất hiện nhiều muỗi do nước kênh dâng cao, tù đọng. Ngày 1/10, anh L. bắt đầu đau đầu, đau vùng hốc mắt, đau các khớp và đi xét nghiệm, kết quả dương tính với sốt xuất huyết Dengue. Ban đầu, anh được điều trị, theo dõi tại nhà nhưng sau 3 ngày bệnh không thuyên giảm, xuất hiện buồn nôn và đau đầu nhiều hơn, gia đình đưa thẳng đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân SXH nặng.

Tại Khoa Viris - Ký sinh trùng, anh L. nhập viện trong tình trạng niêm mạc sung huyết, đau đầu, buồn nôn, thể trạng béo phì, tiểu cầu chỉ còn 21 G/L, có tràn dịch màng phổi và dịch ổ bụng. Với thể trạng này, bệnh nhân được tiên lượng nặng, nguy cơ biến chứng cao.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Bình cho biết: “Ngay khi nhập viện, các bệnh nhân đều được điều trị tích cực, theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe ba giờ một lần. Nhờ phát hiện sớm và xử trí kịp thời, hiện sức khỏe của các bệnh nhân đều tiến triển tốt, đã ổn định".

Theo bác sĩ Bình, mưa bão và ngập úng tại nhiều địa phương miền Bắc trong những ngày qua làm tăng nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết cùng nhiều bệnh truyền nhiễm khác. Nước tù đọng ngoài môi trường là điều kiện lý tưởng để muỗi Aedes aegypti sinh sản, khiến mật độ muỗi gia tăng nhanh nếu không được xử lý triệt để.

Bác sĩ khuyến cáo, để phòng bệnh sốt xuất huyết, người dân cần diệt lăng quăng, bọ gậy, dọn dẹp môi trường sống, đậy kín các vật chứa nước, ngủ màn, dùng thuốc xua muỗi và phun hóa chất định kỳ. Ngoài ra, tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết là biện pháp an toàn, hiệu quả đã được Bộ Y tế cấp phép.

“Người mắc bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh tim, suy thận, suy giảm miễn dịch; người béo phì, trên 60 tuổi hoặc phụ nữ mang thai là nhóm nguy cơ cao, dễ gặp biến chứng nặng khi mắc sốt xuất huyết Dengue", bác sĩ Bình nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý, khi có các triệu chứng như sốt cao không giảm, đau đầu, buồn nôn, chảy máu mũi, chảy máu chân răng, xuất huyết dưới da hoặc tiêu chảy kéo dài, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.