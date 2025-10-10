Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Gia Lai lập đoàn y tế hỗ trợ Thái Nguyên và Cao Bằng khắc phục hậu quả sau bão

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định cử 62 y, bác sĩ và hỗ trợ khẩn cấp 4 tỉ đồng cho các tỉnh bị ngập lụt sau bão tại phía Bắc.

tien-phong.jpg
Thanh niên tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do bão.

Ngày 9/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, UBND tỉnh đã có quyết định cử 62 y, bác sĩ và hỗ trợ khẩn cấp 4 tỉ đồng cho các tỉnh bị ngập lụt sau bão tại phía Bắc. Theo đó, Gia Lai hỗ trợ 4 tỉnh bị thiệt hại nặng trong bão lũ gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh, mỗi tỉnh 1 tỉ đồng.

Đặc biệt, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Y tế tỉnh thành lập đoàn y, bác sĩ hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng. Đoàn có 62 y, bác sĩ từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các trung tâm y tế trong tỉnh, chia làm 2 đội (mỗi đội 31 thành viên) đi hỗ trợ hai tỉnh trên. Đoàn y bác sĩ sẽ phối hợp với ngành y tế 2 địa phương thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, phòng chống dịch bệnh, cấp phát thuốc, truyền thông giáo dục sức khỏe sau lũ.

Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, trên nhu cầu thực tế và sau khi thảo luận với Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng, Sở Y tế tỉnh Gia Lai sẽ hỗ trợ 2 tỉnh 600kg Chloramin B và 4.000 túi thuốc cho hộ gia đình. Số lượng vật tư y tế này do Công ty cổ phần dược và trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidifar) tài trợ.

Dự kiến đoàn y bác sĩ của tỉnh Gia Lai sẽ khởi hành đến các tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng ngay từ sáng sớm ngày 10/10. Công tác hỗ trợ sẽ bắt đầu từ ngày 11 tới 17/10.

Tiền Lê
#Gia Lai #hỗ trợ lũ lụt #bão lũ #y tế #đoàn y bác sĩ #Thái nguyên #Cao bằng #Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai #bà Nguyễn Thị Thanh Lịch #thiệt hại do mưa bão #đoàn kết

Xem thêm

Cùng chuyên mục