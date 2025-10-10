Gia Lai lập đoàn y tế hỗ trợ Thái Nguyên và Cao Bằng khắc phục hậu quả sau bão

TPO - UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định cử 62 y, bác sĩ và hỗ trợ khẩn cấp 4 tỉ đồng cho các tỉnh bị ngập lụt sau bão tại phía Bắc.

Thanh niên tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do bão.

Ngày 9/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, UBND tỉnh đã có quyết định cử 62 y, bác sĩ và hỗ trợ khẩn cấp 4 tỉ đồng cho các tỉnh bị ngập lụt sau bão tại phía Bắc. Theo đó, Gia Lai hỗ trợ 4 tỉnh bị thiệt hại nặng trong bão lũ gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh, mỗi tỉnh 1 tỉ đồng.

Đặc biệt, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Y tế tỉnh thành lập đoàn y, bác sĩ hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng. Đoàn có 62 y, bác sĩ từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các trung tâm y tế trong tỉnh, chia làm 2 đội (mỗi đội 31 thành viên) đi hỗ trợ hai tỉnh trên. Đoàn y bác sĩ sẽ phối hợp với ngành y tế 2 địa phương thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, phòng chống dịch bệnh, cấp phát thuốc, truyền thông giáo dục sức khỏe sau lũ.

Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, trên nhu cầu thực tế và sau khi thảo luận với Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng, Sở Y tế tỉnh Gia Lai sẽ hỗ trợ 2 tỉnh 600kg Chloramin B và 4.000 túi thuốc cho hộ gia đình. Số lượng vật tư y tế này do Công ty cổ phần dược và trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidifar) tài trợ.

Dự kiến đoàn y bác sĩ của tỉnh Gia Lai sẽ khởi hành đến các tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng ngay từ sáng sớm ngày 10/10. Công tác hỗ trợ sẽ bắt đầu từ ngày 11 tới 17/10.