Thách thức của ca đại phẫu nguy hiểm nhất trong sản khoa

TPO - Ngày 9/10, Bệnh viện Bệnh viện Phụ Sản Trung ương thông tin về ca cấp cứu hi hữu, giành lại sự sống cho cả mẹ và con trong tình huống nguy kịch khi sản phụ N.T.L.A nhập viện lúc thai 36 tuần 1 ngày, con so, ngôi mông, ối vỡ hoàn toàn, sa dây rốn trên nền u xơ tử cung. Đây được coi là một trong những cấp cứu nguy hiểm nhất trong sản khoa.

Sản phụ N.T.L.A và con đầu lòng đã trải qua những thời khắc nguy hiểm.

Khoảng 9 giờ sáng 29/9, sản phụ được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng dữ dội sau một đêm quằn quại. Vừa bước vào khu cấp cứu, chị choáng váng, ngã khuỵu vì cơn đau dồn dập. Các bác sĩ và điều dưỡng lập tức đưa bệnh nhân lên cáng, tiến hành khám và siêu âm ngay tại chỗ.

Kết quả cho thấy cổ tử cung đã mở 2cm, ối vỡ hoàn toàn, dây rốn sa ra ngoài âm đạo, tim thai 140 nhịp/phút. Đặc biệt, khối u xơ tử cung có đường kính khoảng 15cm chiếm gần trọn vùng eo mặt sau, cản trở đường ra của thai nhi. Bệnh nhân được biết đã phát hiện u xơ tử cung tiến triển nhanh ngay từ khi mới có thai, phải sử dụng thuốc hỗ trợ trong suốt thai kì để giữ được thai đến tuần thứ 36 thì xảy ra biến chứng cấp tính.

Trước tình trạng sa dây rốn nghiêm trọng là biến chứng tối khẩn trong sản khoa, tính mạng thai nhi bị đe dọa từng giây, ca bệnh lập tức được hội chẩn với bác sĩ, TS. Đào Thị Hoa, Trưởng khoa Khám bệnh và chuyển thẳng lên phòng mổ.

Hiểu rằng mỗi giây phút trôi qua đều có thể quyết định sự sống của thai nhi, ngay tại phòng cấp cứu, một bác sĩ đã nhanh chóng đưa tay vào nâng ngôi thai, giữ cho dây rốn không bị chèn ép trong suốt quá trình di chuyển lên phòng mổ. Trên hành lang bệnh viện, cả ê-kíp gần như chạy đua với thời gian, từng bước di chuyển khẩn trương nhưng chính xác tuyệt đối.

Khi vào đến phòng mổ, toàn bộ ê-kíp tập trung cao độ với mục tiêu lấy thai nhanh nhất có thể để tránh tình trạng thai suy cấp. Thai ngôi mông trên nền tử cung có khối u xơ lớn khiến việc thao tác vô cùng khó khăn, khoang tử cung bị bó chặt, không gian thao tác hạn chế, trong khi ối đã vỡ. Người mẹ lo lắng rơi nước mắt, còn các bác sĩ nỗ lực từng giây để tránh sang chấn cho thai. Cuối cùng, sau vài phút nghẹt thở, một bé trai nặng 2,4kg cất tiếng khóc to chào đời, xé tan không khí căng thẳng trong phòng mổ. Bé được chuyển ngay đến Trung tâm Sơ sinh để theo dõi và chăm sóc.

Thách thức

Tuy nhiên, thử thách với ê-kíp vẫn chưa dừng lại. Khối u xơ tử cung viêm dính phức tạp vào các tổ chức trong ổ bụng khiến quá trình bóc tách gặp nhiều khó khăn, xuất hiện tình trạng chảy máu. Các bác sĩ phải liên tục kiểm soát và xử lí, từng thao tác đều hết sức thận trọng. Bác sĩ, TS. Vũ Văn Khanh, Phó Trưởng khoa Đẻ, người trực tiếp phẫu thuật, cho biết: “Điều lo nhất khi bóc u xơ lớn là nguy cơ chảy máu và tổn thương niêm mạc tử cung, có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản sau này. Hiểu rằng đây là lần đầu người mẹ sinh con, chúng tôi phải thật tỉ mỉ trong từng mũi khâu để bảo tồn tối đa tử cung và khả năng làm mẹ”.

Sau gần ba giờ phẫu thuật căng thẳng, ca mổ kết thúc thành công. Cả mẹ và con đều an toàn, khối u được xử lí triệt để, tử cung được bảo tồn nguyên vẹn. Đó không chỉ là một cuộc mổ thành công, mà còn là kết tinh của bản lĩnh chuyên môn, sự phối hợp thần tốc và trái tim tận tụy của người thầy thuốc.

Giây phút các bác sĩ đón em bé chào đời trong niềm hạnh phúc ngập tràn.

Theo các bác sĩ, ca bệnh này cũng là lời nhắc nhở quan trọng dành cho phụ nữ mang thai. Việc khám thai định kì tại cơ sở chuyên khoa giúp phát hiện sớm những bất thường như u xơ tử cung hay ngôi thai bất thường để có hướng theo dõi phù hợp. Sa dây rốn là tình trạng cấp cứu sản khoa tối khẩn, thường xảy ra ở các trường hợp ngôi mông, ngôi ngang, vỡ ối sớm hoặc đa ối, đòi hỏi phải được xử trí tại bệnh viện tuyến cuối có ê-kíp phẫu thuật trực 24/7.

U xơ tử cung trong thai kì cũng có thể phát triển nhanh, gây chèn ép thai, tăng nguy cơ sinh non hoặc phải mổ cấp cứu. Thai phụ có u xơ cần được theo dõi sát sao trong ba tháng cuối thai kì. Khi xuất hiện các dấu hiệu như vỡ ối, đau bụng dữ dội, thai máy giảm hay ra máu âm đạo, cần đến ngay bệnh viện, tuyệt đối không tự xử lí tại nhà.