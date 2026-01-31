Chợ Rẫy kích hoạt 'lá chắn công nghệ' sẵn sàng cứu những ca tim mạch sinh tử

TPO - Ngày 31/1, hệ thống thông tim can thiệp hiện đại đã chính thức đưa vào vận hành tại Bệnh viện Chợ Rẫy giúp nâng cao năng lực xử trí các ca tim mạch nguy kịch, phức tạp, đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng gia tăng của khu vực phía Nam.

Theo thông tin từ bệnh viện thực tế điều trị cho thấy, mỗi năm nơi đây tiếp nhận hàng chục nghìn bệnh nhân tim mạch nặng từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam, trong đó không ít trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy kịch, cần can thiệp khẩn cấp bằng công nghệ cao. Riêng giai đoạn 2024–2025 các bác sĩ đã thực hiện hơn 11.000 ca chụp mạch vành và trên 7.000 ca nong, đặt stent.

Hệ thống thông tim can thiệp hiện đại tại Bệnh viện Chợ Rẫy được đầu tư đồng bộ

Nhiều ca trong số đó là cấp cứu tối khẩn, bệnh nhân ngưng tim, sốc tim ngay trên bàn can thiệp. Hệ thống thiết bị y tế cũ, dù đã hoạt động liên tục với cường độ cao, dần bộc lộ giới hạn trước số lượng bệnh nhân ngày càng tăng và mức độ phức tạp của bệnh lý tim mạch hiện nay. Trong bối cảnh đó, việc đầu tư một hệ thống thông tim can thiệp đồng bộ, tích hợp các công nghệ tiên tiến không còn là lựa chọn, mà là đòi hỏi bắt buộc.

Hệ thống thông tim vừa đi vào hoạt động tại Chợ Rẫy gồm 4 phòng can thiệp hiện đại, cho phép triển khai đồng thời các kỹ thuật tim mạch can thiệp và điều trị rối loạn nhịp. Nhiều công nghệ lần đầu được trang bị giúp bác sĩ quan sát chính xác hơn, thao tác nhanh hơn và giảm tối đa nguy cơ cho bệnh nhân trong các ca nặng, phức tạp. Việc tích hợp các thiết bị hỗ trợ huyết động như bóng đối xung nội động mạch chủ, ECMO, cùng các phương tiện khảo sát hình ảnh nội mạch đã tạo nên một “lá chắn” kỹ thuật, giúp ê kíp tự tin xử trí những tình huống sinh tử.

Các bác sĩ và người bệnh tại khu vực phía Nam chính thức có "vũ khí" hiện đại để chiến thắng bệnh tim mạch

Phát biểu tại lễ khánh thành, BS Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh tim mạch hiện vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới và tại Việt Nam. Theo ông, thách thức lớn nhất trong điều trị không chỉ nằm ở tay nghề bác sĩ mà còn ở mức độ đồng bộ của trang thiết bị. Thực tế trước đây, dù bệnh viện đã được đầu tư nhiều máy móc hiện đại theo từng giai đoạn, nhưng sự thiếu đồng bộ khiến khả năng phát triển các kỹ thuật chuyên sâu còn hạn chế.

BS Phạm Thanh Việt nhấn mạnh, dự án đầu tư lần này không chỉ dừng lại ở việc thay mới máy DSA, mà quan trọng hơn là hoàn thiện hệ sinh thái thiết bị hỗ trợ đi kèm. Chính những “thiết bị phụ trợ” này sẽ cho phép triển khai các kỹ thuật cao, xử trí được các ca tim mạch nguy cơ tử vong rất cao, điều mà trước đây gặp nhiều rào cản. Ông cho rằng, khi hệ thống thông tim được đầu tư đồng bộ, cả bác sĩ và người bệnh đều được bảo vệ tốt hơn, từ độ chính xác trong chẩn đoán đến an toàn trong can thiệp.

Bộ Y tế và bệnh viện kỳ vọng, hệ thống thông tim can thiệp hiện đại sẽ mang lại hiệu quả điều trị tối ưu cho người bệnh

Đánh giá về ý nghĩa của công trình, PGS.TS.BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, khẳng định việc đưa vào hoạt động hệ thống thông tim can thiệp hiện đại là một dấu mốc quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm nâng cao chất lượng điều trị của Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo Thứ trưởng, đây là kết quả của việc triển khai các chủ trương lớn của Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố năng lực y tế, trong đó ưu tiên đầu tư cho các lĩnh vực chuyên sâu, tuyến cuối.

PGS.TS.BS Nguyễn Tri Thức cho rằng hệ thống mới cho phép triển khai nhiều kỹ thuật ít xâm lấn, nâng cao độ chính xác, giảm biến chứng, rút ngắn thời gian nằm viện và chi phí điều trị cho người bệnh. Đồng thời, sự tích hợp giữa tim mạch can thiệp và điều trị rối loạn nhịp mở ra hướng tiếp cận toàn diện hơn trong chăm sóc bệnh nhân tim mạch nặng, phức tạp.