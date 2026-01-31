Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Lấy búi tóc khổng lồ ra khỏi dạ dày bé trai ở Đà Nẵng

Thanh Hiền
TPO - Ngày 31/1, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho hay vừa phẫu thuật thành công lấy ra búi tóc khổng lồ chiếm toàn bộ dạ dày và kéo dài đến tận ruột non của một bé trai.

Bệnh nhân là bé Đ.Đ.T.A (6 tuổi, trú phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng). T.A. vào viện khám trong tình trạng da xanh xao, bụng cứng, lười ăn. Các bác sĩ xác định có khối tóc lớn chèn lấp dạ dày, kéo dài đến ruột non và quyết định phẫu thuật.

Sau 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy khối tóc ra khỏi dạ dày và ruột non của bệnh nhi. Hiện bé đã khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường trở lại.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy khối tóc ra khỏi dạ dày.

ThS.BS.CKII Nguyễn Phi Phong cho biết, búi tóc này chiếm hết dạ dày và kéo dài từ dạ dày xuống tận ruột non, đây không còn là Trichobezoar (búi tóc trong dạ dày) đơn thuần mà là hội chứng Rapunzel syndrome (búi tóc trong dạ dày có “đuôi” kéo dài qua môn vị xuống ruột non).

Phần lớn các trường hợp Rapunzel syndrome không phải do tai nạn, mà liên quan đến Trichotillomania (rối loạn giật tóc), Trichophagia (thói quen ăn tóc) thường gặp ở trẻ em nhạy cảm, lo âu, stress, thiếu quan tâm cảm xúc.

Hậu quả của hội chứng này rất nguy hiểm do tóc không tiêu hóa được, nhưng bị dạ dày co bóp khiến tóc cuộn lại. Theo thời gian, búi tóc sẽ lớn dần và cuối cùng gây tắc nghẽn đường tiêu hóa. Để lâu, tình trạng bệnh sẽ nặng hơn và có thể gây tắc ruột non, suy dinh dưỡng nặng, xuất huyết tiêu hóa, thủng dạ dày - ruột… Và nguy hiểm nhất là triệu chứng rất âm thầm như đau bụng mơ hồ, ăn uống kém, suy dinh dưỡng, xanh xao, thiếu máu.

Khối tóc khổng lồ "có đuôi" đã được lấy ra.

Theo bác sĩ, thói quen ăn tóc ở trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên là một tình trạng rối loạn hành vi, thói quen tâm lý. Tình trạng này thường gặp ở bé gái nhiều hơn bé trai. Lứa tuổi hay gặp từ 5 – 15 tuổi. Việc quát mắng, trách phạt hoặc ép trẻ chấm dứt hành vi một cách đột ngột không mang lại hiệu quả, thậm chí có thể làm gia tăng căng thẳng tâm lý và khiến trẻ che giấu hành vi. Vì vậy cần quan sát tinh tế, trò chuyện nhẹ nhàng với trẻ và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá khi nghi ngờ.

Thanh Hiền
