Lấy búi tóc nặng 0,5 kg trong dạ dày một bệnh nhi 6 tuổi

TPO - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi vừa phẫu thuật lấy thành công một búi tóc khổng lồ, nặng gần 0,5kg, trong dạ dày một bệnh nhi 6 tuổi.

Sáng 9/12, các bác sĩ Khoa Ngoại phối hợp với Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức (Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi) đã phẫu thuật thành công, lấy búi tóc nặng 0,5 kg ra khỏi dạ dày một bệnh nhi 6 tuổi.

Trước đó, bệnh nhi này nhập viện trong tình trạng đau bụng, người nhà thấy bé thường hay ăn tóc... Qua siêu âm và thăm khám, các bác sĩ phát hiện dạ dày bệnh nhi chứa đầy dị vật dạng giống tóc. Sau đó, bệnh nhi được chỉ định nội soi tiêu hóa gây mê, xác định búi tóc chiếm toàn bộ dạ dày.

Ngay sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mở dạ dày lấy dị vật. Kết quả gắp ra một búi tóc rất lớn, xoắn chặt, chiếm toàn bộ dạ dày của bệnh nhi, trọng lượng khoảng 0,5 kg.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy 0,5 kg tóc trong dạ dày bệnh nhi 6 tuổi.

Bác sĩ Phạm Xuân Duy - Trưởng khoa Ngoại (Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trường hợp này được xác định liên quan đến Hội chứng Rapunzel, một rối loạn tâm lý hiếm gặp khiến người bệnh có hành vi bứt và ăn tóc. Hội chứng thường gặp ở trẻ em gái, đặc biệt lứa tuổi trước khi vào lớp 1.

“Mặc dù người mắc vẫn ăn uống bình thường, nhưng việc nuốt tóc kéo dài sẽ dẫn đến trào ngược, tắc ruột, loét dạ dày, thậm chí nguy hiểm tính mạng”, bác sĩ Duy nói.

Đáng chú ý, đây không phải trường hợp đầu tiên tại Quảng Ngãi. Tháng 3 vừa qua, cũng tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, bác sĩ đã phẫu thuật lấy búi tóc gần 1 kg trong dạ dày một bé gái 12 tuổi.

Theo y văn, chứng ăn tóc (trichophagia) là một rối loạn ăn uống hiếm gặp, thường liên quan đến hội chứng Rapunzel – tình trạng tóc ăn vào không thể tiêu hóa, tích tụ trong dạ dày, gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Búi tóc nặng 0,5 kg được lấy ra.

Theo tài liệu y khoa, chứng ăn tóc thường xuất hiện ở trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là những người mắc rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), rối loạn lo âu hoặc rối loạn trichotillomania (hội chứng giật tóc).

Nguyên nhân của chứng ăn tóc có thể liên quan đến yếu tố tâm lý và thần kinh. Một số trẻ có xu hướng ăn tóc như một hành vi tự trấn an, đặc biệt khi gặp căng thẳng hoặc lo âu. Ngoài ra, thiếu hụt vi chất dinh dưỡng như sắt hoặc kẽm cũng có thể khiến trẻ có nhu cầu nhai những vật không ăn được (pica).

Hậu quả của chứng ăn tóc rất nguy hiểm, đặc biệt khi tóc tích tụ trong dạ dày tạo thành búi tóc (bezoar), gây tắc ruột, viêm loét dạ dày và thậm chí thủng ruột. Biểu hiện thường gặp gồm đau bụng, buồn nôn, sụt cân và rối loạn tiêu hóa kéo dài.

Trong nhiều trường hợp, phẫu thuật là phương án duy nhất để loại bỏ búi tóc… Quan trọng nhất là phụ huynh cần phát hiện hành vi thích ăn tóc của bé sớm để điều trị tâm lý kịp thời.